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Оккупанты ударили по критической инфраструктуре: какие города обесточены

Страна-агрессор снова массированно ударила ракетами по Украине

15 ноября 2022, 17:00 comments5054
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Автор:

Кравцев Сергей

Как передает издание "Комментарии", Россия нанесла удары по критической инфраструктуре Харькова, из-за чего есть проблемы с электроэнергией, во Львове также обесточена часть города после взрывов. Ряд телеграмм-каналов сообщает, что перебои со светом на Киевщине, Житомирщине, Тернопольщине, Львовщине, Одесщине, Харьковщине, Запорожье, Ровенщине, Волыни, Днепропетровщине, Винницкой области.

Оккупанты ударили по критической инфраструктуре: какие города обесточены

Удары по энергообъектам Украины. Фото: из открытых источников

Так мэр Харькова Игорь Терехов у себя в Telegram заявил, что есть попадание по объекту критической инфраструктуры. О пострадавших пока информации нет. Из-за повреждения объекта есть проблемы с энергоснабжением. Остановлен наземный электротранспорт, метро" 

Также о подтверждении объектов критической инфраструктуры сообщил мэр Львова Андрей Садовый. В разных районах Львове слышали звуки взрывов – часть города без электроэнергии.

Позже замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил у себя в Телеграмм, что ситуация в Украине критическая. Больше всего попаданий зафиксировано в центре и на севере страны. В столице ситуация крайне тяжелая.

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Также издание "Комментарии" сообщало – Россия продолжает получать оплеухи на международной арене. В Генассамблее ООН проголосовали за резолюцию о репарациях от РФ Украине (94 страны за, 13 – против, 74 – воздержались). А Европарламент на следующей неделе рассмотрит признание России террористическим государством. Кроме того, Украина и ряд других стран добиваются, чтобы РФ исключили из "Большой двадцатки" (G20). О чём говорят подобные решения и намерения? К чему они могут привести? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



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Обсуждения

Ігор

15 ноября 2022, 17:27

Дивно збігається. Як тільки наш маленький бородатий корумпований вождь гарно десь пропіаритися, так розплачуватися доведеться іншим. Така вона ціна і він про це знає, але як Тягнибок знову та знову провокує. Вождю не пристало боятись за інших - йому самому треба гарно виглядати.

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