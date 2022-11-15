Оккупанты ударили по критической инфраструктуре: какие города обесточены

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Кравцев Сергей
Как передает издание "Комментарии", Россия нанесла удары по критической инфраструктуре Харькова, из-за чего есть проблемы с электроэнергией, во Львове также обесточена часть города после взрывов. Ряд телеграмм-каналов сообщает, что перебои со светом на Киевщине, Житомирщине, Тернопольщине, Львовщине, Одесщине, Харьковщине, Запорожье, Ровенщине, Волыни, Днепропетровщине, Винницкой области.
Удары по энергообъектам Украины. Фото: из открытых источников
Так мэр Харькова Игорь Терехов у себя в Telegram заявил, что есть попадание по объекту критической инфраструктуры. О пострадавших пока информации нет. Из-за повреждения объекта есть проблемы с энергоснабжением. Остановлен наземный электротранспорт, метро"
Также о подтверждении объектов критической инфраструктуры сообщил мэр Львова Андрей Садовый. В разных районах Львове слышали звуки взрывов – часть города без электроэнергии.
Позже замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил у себя в Телеграмм, что ситуация в Украине критическая. Больше всего попаданий зафиксировано в центре и на севере страны. В столице ситуация крайне тяжелая.
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Обсуждения
Новости
Ігор
15 ноября 2022, 17:27
Дивно збігається. Як тільки наш маленький бородатий корумпований вождь гарно десь пропіаритися, так розплачуватися доведеться іншим. Така вона ціна і він про це знає, але як Тягнибок знову та знову провокує. Вождю не пристало боятись за інших - йому самому треба гарно виглядати.