Оккупанты ударили по критической инфраструктуре: какие города обесточены

Как передает издание "Комментарии", Россия нанесла удары по критической инфраструктуре Харькова, из-за чего есть проблемы с электроэнергией, во Львове также обесточена часть города после взрывов. Ряд телеграмм-каналов сообщает, что перебои со светом на Киевщине, Житомирщине, Тернопольщине, Львовщине, Одесщине, Харьковщине, Запорожье, Ровенщине, Волыни, Днепропетровщине, Винницкой области.

Удары по энергообъектам Украины. Фото: из открытых источников

Так мэр Харькова Игорь Терехов у себя в Telegram заявил, что есть попадание по объекту критической инфраструктуры. О пострадавших пока информации нет. Из-за повреждения объекта есть проблемы с энергоснабжением. Остановлен наземный электротранспорт, метро"

Также о подтверждении объектов критической инфраструктуры сообщил мэр Львова Андрей Садовый. В разных районах Львове слышали звуки взрывов – часть города без электроэнергии.

Позже замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил у себя в Телеграмм, что ситуация в Украине критическая. Больше всего попаданий зафиксировано в центре и на севере страны. В столице ситуация крайне тяжелая.

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Также издание "Комментарии" сообщало – Россия продолжает получать оплеухи на международной арене . В Генассамблее ООН проголосовали за резолюцию о репарациях от РФ Украине (94 страны за, 13 – против, 74 – воздержались). А Европарламент на следующей неделе рассмотрит признание России террористическим государством. Кроме того, Украина и ряд других стран добиваются, чтобы РФ исключили из "Большой двадцатки" (G20). О чём говорят подобные решения и намерения? К чему они могут привести? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

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