Оккупанты ударили по центру Харькова – много раненых: подробности

Днем 9 сентября российские войска нанесли новые удары по центру Харькова, повредив детский сад, школу и детский дом творчества, есть, по меньшей мере, 10 пострадавших, в том числе детей. Как передает издание "Комментарии", об этом сообщил мэр города Игорь Терехов в Telegram.

Российские войска. Фото: из открытых источников

Позже Терехов сообщил, что есть прилёты в частные дома, в некоторых из них начались пожары. Также зафиксирован вражеский снаряды попали в детский дом творчества, школу и в объект спортивной инфраструктуры. Горит детский сад в центральной части Харькова.

Местные СМИ сообщают о приезде в центр города скорой, которая забрала детей с ранениями.

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