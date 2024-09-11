Оккупанты ударили Искандерами по месту сбора Сил Обороны – DeepState

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Недилько Ксения
Трагические кадры удара Искандерами по месту сбора или построения на открытой местности Сил Обороны возле Бездрика на Сумщине опубликовали аналитики проекта DeepState, информирует портал "Комментарии".
Кадры удара по ВСУ. Фото: DeepState
Отмечается, что видео было опубликовано 4 сентября на многих пропагандистских ресурсах, где виден момент удара Искандерами по скоплению наших бойцов на открытой местности.
"Только сейчас нам стало известно о деталях трагедии. Озвучивать подразделение и количество потерь мы не будем, но подобное не должно повторяться.
Поэтому во внимание всем военнослужащим, в том числе прибывшим из УЦ, подобные собрания не должны происходить. Бездрик находится в 33 км от ГГУ и оказалось, что это никак не безопасное место для подобного", – отметили в DeepState.
Напомним, ранее во вторник 3 сентября российские оккупанты нанесли удар по Полтаве двумя баллистическими ракетами "Искандер-М". Попадание было по территории учебного заведения и соседней больницы, частично разрушено одно из зданий военного Института связи.
5 сентября в ГСЧС сообщили о завершении спасательно-поисковой операции. В результате удара погибли 55 человек, 8 сентября начальник Полтавской областной военной администрации Филипп Пронин сообщил, что в больницах скончались трое пострадавших, общее число погибших возросло до 58 человек. Ранения получили более 328 человек.
Уголовное производство по ракетному удару рф по учебному центру в Полтаве открыло ГБР. Досудебное расследование по факту посягательства на территориальную целостность Украины приступила к прокуратуре. К оперативному расследованию привлекли Военную службу правопорядка в ВСУ, хотят выяснить, сделано ли достаточно, чтобы избежать гибели военнослужащих.
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