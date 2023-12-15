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Оккупанты требуют взятки за проезд без номерных знаков РФ: детали

Захватчики усилили давление на жителей оккупированных территорий, не получивших российские документы

сегодня, 18:26
Автор:
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Марьян Ощановский
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Российские захватчики требуют взятки у жителей оккупированных территорий, которые перемещаются автомобилями без российских номерных знаков и не имеющих водительских удостоверений страны-агрессора. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает портал "Комментарии".

Оккупанты требуют взятки за проезд без номерных знаков РФ: детали

Россияне продолжают репрессии против жителей оккупированных территорий. Фото из открытых источников


"На временно оккупированных территориях россияне требуют деньги у украинцев, не получивших российские удостоверения и номерные знаки. Вражеские солдаты останавливают на каждом блокпосте тех, кто отказался получать российские документы и требуют взятки до 20 тысяч рублей за право ехать дальше", — сообщил Центр сопротивления.

Если же водители отказываются давать взятки, россияне изымают удостоверение для якобы проверки на исправность, рассказали в Сопротивлении.

В Центре сопротивления отметили, что оккупанты заставляют украинцев получать российские номерные знаки и водительские удостоверения, но не имеют успехов.

По информации Центра, большинство жителей оккупированных регионов отказываются от инициатив агрессора или игнорируют их.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские захватнические войска последние три дня пытаются осуществлять усиленные штурмы позиций ВСУ в Донецкой области. Оккупанты не уменьшают количество боевых столкновений в операционной зоне ОСУВ "Таврия". Три дня подряд – около 80 штурмовых действий ежесуточно. Подавляющее большинство – в Донецкой области. Штурмовые группы в основном до 20 человек. Действуют, в том числе, и при поддержке бронетехники. Уничтожены 23 единицы военной техники врага. Речь идет о 1 танке, 10 боевых бронированных, 2 артиллерийских системах, 3 ПТРК, 1 БпЛА, 4 автомобилях, 2 единицах спецтехники и 2 складах боеприпасов. Еще 20 единиц техники врага повреждены.



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Источник: https://sprotyv.mod.gov.ua/vorog-vymagaye-v-ukrayintsiv-groshi-za-peresuvannya-transportom/
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