Оккупанты Токмака заселяются в квартиры с отоплением, пока горожане мерзнут

Российские военнослужащие в захваченном городе Токмак Запорожской области осваивают квартиры с отоплением, тогда как в большинстве домов второй год подряд нет отопления. Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС), пишет портал "Комментарии".

В Токмаке россияне захватывают помещения с отоплением, пока местные жители мерзнут. Фото из открытых источников

В Центре сообщают, что во временно оккупированном Токмаке Запорожской области россияне захватывают квартиры с отоплением для поселения личного состава.

Отмечается, что оккупационная администрация Токмака уже второй год провалила отопительный сезон, из-за чего большая часть жилищного фонда города остается без тепла.

При этом, сообщили в Сопротивление, оккупанты заселяются в самые комфортабельные дома.

"Для этого местные коммунальщики предоставляют списки квартир, где владельцев давно нет дома, но сами квартиры подключены к теплосетям. Именно в такие квартиры и заселяют личный состав врага", — говорится в сообщении ЦНС.

Центр национального сопротивления призвал местных жителей сообщать, в каких домах проживают оккупанты и коллаборанты.

Ранее портал "Комментарии" писал, что на фоне сообщений о наступлении россиян под Авдеевкой и на других участках фронта на втором плане осталось все еще продолжающееся украинское контрнаступление. ВСУ не стали в глухую оборону, а продолжают контратаковать. В этом году украинская армия может взять перекресток дорог на Токмак. Украинские бойцы удерживают сразу три плацдарма между Днепром и рекой Конка. Первый – в районе Дач и Антоновского моста практически рядом с оккупированными Олешками, к которым пока россияне не подпускают. Второй – в районе железнодорожного моста в направлении сел Песчановка и Заплава, третий – на группе островов от Казачьих Лагерей до Крынок.

