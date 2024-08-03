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Оккупанты создали 15-километровую зону отчуждения вдоль Днепра: что это значит

Теперь въезд в эту зону без пропуска, который выдает оккупационная администрация - запрещен

сегодня, 09:18
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Кравцев Сергей

С 1 августа российские захватнические войска ввели "специальный режим" вдоль 15-километровой прибрежной зоны Днепра, как анонсировали ранее. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Центра национального сопротивления (ЦНС).

Оккупанты создали 15-километровую зону отчуждения вдоль Днепра: что это значит

Российские военные. Фото: из открытых источников

В сообщении говорится, что теперь въезд в эту зону без пропуска, который выдает оккупационная администрация – строго запрещен. В ЦНС добавили, что с 1 сентября враг угрожает последствиями, если будут обнаружены лица без соответствующего пропуска.

Как отмечается, большинство населения было выселено принудительно за пределы этой зоны. Таким образом, враг фактически депортировал население и только специальными разрешениями позволяет там находиться.

Причиной является передача информации местными о передвижении вражеской армии. Так что этим нововведением российские захватчики хотят избежать утечки существенных данных.

"Однако такие надежды напрасны, ведь большинство населения неподконтрольно Кремлю и ждет освобождения и делает все возможное, чтобы приблизить этот момент", — говорится в сообщении.

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Источник: https://sprotyv.mod.gov.ua/vidsogodni-okupanty-stvoryly-15-kilometrovu-zonu-vidchuzhennya-vzdovzh-dnipra/
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