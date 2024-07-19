На фронте переломный момент: что происходит, попрут ли оккупанты снова на Херсон

Несмотря на то, что ВСУ дают достойный отпор врагу, оккупационные войска продолжают давить. Что сейчас происходит на фронте? Есть ли угроза, что после ухода ВСУ из Крынок россияне снова попытаются зайти на правый берег Херсонщины? Издание "Комментарии" разбиралось в этом вопросе, проанализировав мнения экспертов.

Российские войска. Фото: из открытых источников

Пик наступления россиян уже прошел

Военный эксперт Евгений Дикий в эфире канала "Эспрессо" выразил мнение, что инициатива на линии фронта будет постепенно переходить на сторону Сил обороны.

Эксперт отметил, что ситуация на линии фронта остается неизменной. Враг продолжает давить на наши позиции. Наши Силы обороны сдерживают противника. Принципиальных изменений не происходит.

"Вся эта масса, которую россияне смогли собрать за прошлый год, давит на нашу оборону. Под этим давлением наша линия обороны немного прогибается. Впрочем, стоит заметить, что за все это время массового давления ни одна линия обороны не была прорвана россиянами. Российская оккупационная армия не сможет постоянно проводить наступательные действия. Есть направления, где ситуация очень тяжелая. В частности, Торецкое и Покровское направления. В Харьковской области все наоборот – Силы обороны успешно проводят контратакующие действия. Там враг уже не планирует наступать, а пытается окопаться и закрепиться", — объяснил Дикий.

Эксперт считает, что наступательный потенциал РФ иссякает. Россияне прекрасно понимают, что победы на фронте им не светит.

Евгений Дикий согласен с тем, что еще где-то оккупанты смогут продвинуться. В частности, у них реальная цель – полный захват Донецкой и Луганской области. И здесь стоит заметить, что они могут не достичь этой цели, но и не следует отрицать, отмечает Евгений Дикий, что они могут это сделать. Дальше Донбасса они не продвинутся и россияне это понимают.

"Пик наступления россиян уже прошел. В частности, зима-весна этого года. Соответственно, для нас страшная ситуация на фронте уже позади. У нас улучшается ситуация с мобилизацией и фронт этого пока не почувствовал. То есть ситуация на фронте, хотя и медленно, но будет меняться в нашу сторону". – добавил эксперт.

Наша арта прекрасно знает свою работу

Военный эксперт, полковник ВСУ, экс-спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев в эфире канала Киев24 выразил уверенность, что российские оккупанты не смогут зайти на правый берег Херсонщины.

"Враг может попробовать, но это будет роковым для него. В чем проблема для россиян: правый берег намного выше левого, а соответственно наши отряды пушкарей, которые размещаются вдоль правого берега Днепра, будут четко видеть все приготовления вражеских сил и средств", – сказал эксперт.

По его словам, активное применение силами обороны разведывательных дронов не позволит врагу осуществить необходимые приготовления.

"Наша арта прекрасно знает свою работу и имеет соответствующие ресурсы для реализации артиллерийских задач. Поэтому для того, чтобы враг имел возможность форсировать Днепр, ему нужно создать определенные предпосылки. Чтобы захватить часть правого берега, им нужно обеспечить постоянную и бесперебойную логистику путем наведения понтонно -мостовых переправ", — отметил Селезнев.

По его мнению, эти переправы не продержатся и несколько часов из-за эффективной работы артиллерии Сил обороны и авиации.

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