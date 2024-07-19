На фронте переломный момент: что происходит, попрут ли оккупанты снова на Херсон

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Кравцев Сергей
Несмотря на то, что ВСУ дают достойный отпор врагу, оккупационные войска продолжают давить. Что сейчас происходит на фронте? Есть ли угроза, что после ухода ВСУ из Крынок россияне снова попытаются зайти на правый берег Херсонщины? Издание "Комментарии" разбиралось в этом вопросе, проанализировав мнения экспертов.
Российские войска. Фото: из открытых источников
Военный эксперт Евгений Дикий в эфире канала "Эспрессо" выразил мнение, что инициатива на линии фронта будет постепенно переходить на сторону Сил обороны.
Эксперт отметил, что ситуация на линии фронта остается неизменной. Враг продолжает давить на наши позиции. Наши Силы обороны сдерживают противника. Принципиальных изменений не происходит.
Эксперт считает, что наступательный потенциал РФ иссякает. Россияне прекрасно понимают, что победы на фронте им не светит.
Евгений Дикий согласен с тем, что еще где-то оккупанты смогут продвинуться. В частности, у них реальная цель – полный захват Донецкой и Луганской области. И здесь стоит заметить, что они могут не достичь этой цели, но и не следует отрицать, отмечает Евгений Дикий, что они могут это сделать. Дальше Донбасса они не продвинутся и россияне это понимают.
Военный эксперт, полковник ВСУ, экс-спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев в эфире канала Киев24 выразил уверенность, что российские оккупанты не смогут зайти на правый берег Херсонщины.
По его словам, активное применение силами обороны разведывательных дронов не позволит врагу осуществить необходимые приготовления.
По его мнению, эти переправы не продержатся и несколько часов из-за эффективной работы артиллерии Сил обороны и авиации.
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