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Оккупанты составляют списки "ненадежных" украинцев: что известно

Враг усложняет жизнь украинцев в оккупации

сегодня, 21:35
Автор:
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Марьян Ощановский
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Российские захватчики составляют списки "неблагонадежных" граждан Украины, которые, проживая на временно оккупированных территориях, отказываются от получения российских документов. Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров, передает портал "Комментарии".

Оккупанты составляют списки "ненадежных" украинцев: что известно

Захватчики усиливают раздачу паспортов РФ. Фото из открытых источников

По словам Ивана Федорова, оккупанты ускорили процедуру раздачи российских паспортов в захваченных регионах.

По информации мелитопольского председателя, наличие паспорта РФ теперь является основным условием проживания на временно оккупированных территориях.

При этом, отметил Иван Федоров, оккупанты в очередной раз составляют списки "неблагонадежных" украинцев, отказавшихся получать российские документы.

Также, по информации мэра Мелитополя, захватчики ввели обязательный военный учет для мужчин. Теперь обратиться в оккупационные администрации могут только те мужчины, которые зарегистрированы в военкомате.

Кроме того, сообщил Иван Федоров, для получения медицинской помощи граждане должны иметь медицинское страхование, которое де-факто не действует на оккупированных территориях, однако захватчики все равно требуют от людей показывать медстрахование, создавая жителям дополнительные сложности в доступе к медицинским услугам.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что для успешного противостояния РФ Вооруженным силам Украины не хватает военной авиации с ракетами большой дальности, которая сможет поддерживать пехоту, заявил командующий Сухопутными силами Украины Александр Сырский. По словам командующего Сухопутными войсками, украинской армии, в частности, существенно помогли бы американские штурмовые самолеты А-10. Сырский отметил, что А-10 сможет предоставить украинским наземным силам решающую поддержку для перехвата инициативы на фронте.



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Источник: https://t.me/ivan_fedorov_melitopol/4341
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Обсуждения

Бог

сегодня, 21:46

Ржу, не могу,как пишут некоторые,с "мера" Мелитополя!!! А он,этот "мер", сейчвс где-в Мелитополе?! Нет!!! Тогда он самозванец,и может трандеть,что хочет,его слова равны нулю. А медстраховка-выдумка любимого вами Запады-укропитеки,так что завидуйте,что Россия даже в условиях войны умудряеться ее выдавать укрождунам


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