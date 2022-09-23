logo

BTC/USD

19385.36

ETH/USD

1345.76

LTC/USD

54.40

USD/UAH

41.30

EUR/UAH

40.90

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Оккупанты снова ударили ракетами по Запорожью: что известно
commentss НОВОСТИ Все новости

Оккупанты снова ударили ракетами по Запорожью: что известно

Захватчики ночью выпустили по Запорожью около 10 снарядов

сегодня, 07:20 comments1036
Автор:

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Российские войска в четверг вечером нанесли ракетный удар по Запорожью. Как передает издание "Комментарии", об этом у себя в Телеграмм сообщал глава Запорожской ОГА Александр Старух.

Оккупанты снова ударили ракетами по Запорожью: что известно

Ракетный обстрел. Фото: из открытых источников

"В областном центре снова прилеты вражеских ракет. По предварительной информации, оккупант выпустил по Запорожью около 10 снарядов" – написал Старух.

Позже руководитель Запорожской ОГА добавил, что, по предварительным данным, враг попал в объекты инфраструктуры Запорожья. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется. Александр Старух в очередной раз попросил жителей Запорожской области не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.

Стоит отметить, что предшествовало такой серии ударов то, что утром 22 сентября российские оккупанты выпустили по Запорожью девять ракет С-300, не обошлось без серьезных разрушений, из-под завалов достали 6 человек.

Читайте также на портале "Комментарии" — во время онлайн выступления на 77-й Генассамблеи ООН президент Украины Владимир Зеленский предложил "формулу условий мира", которая поможет избежать войн в будущем. По его словам, эта формула предлагает следующие условия мира: наказание за преступление; защита жизни человека; восстановление безопасности и территориальной целостности; гарантии безопасности; решимость. Какова вероятность принятия такой формулы? Если не такая – какая может быть принята в будущем, создав действенный механизм предотвращения или быстрого завершения войн? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – президент Франции Эммануэль Макрон назвал единственный вариант, как закончится война в Украине.




Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/starukhofficial/3821
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!