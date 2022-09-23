Оккупанты снова ударили ракетами по Запорожью: что известно

Российские войска в четверг вечером нанесли ракетный удар по Запорожью. Как передает издание "Комментарии", об этом у себя в Телеграмм сообщал глава Запорожской ОГА Александр Старух.

Ракетный обстрел. Фото: из открытых источников

"В областном центре снова прилеты вражеских ракет. По предварительной информации, оккупант выпустил по Запорожью около 10 снарядов" – написал Старух.

Позже руководитель Запорожской ОГА добавил, что, по предварительным данным, враг попал в объекты инфраструктуры Запорожья. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется. Александр Старух в очередной раз попросил жителей Запорожской области не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.

Стоит отметить, что предшествовало такой серии ударов то, что утром 22 сентября российские оккупанты выпустили по Запорожью девять ракет С-300, не обошлось без серьезных разрушений, из-под завалов достали 6 человек.

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