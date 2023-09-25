Оккупанты снова пытались прорвать границу и обустроить укрепления: подробности

На одном из участков границы с РФ в Харьковской области пограничники из "Гвардии наступления" вместе с бойцами ВСУ вытеснили российских оккупантов за пределы Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает государственная пограничная служба.

Российские войска. Фото: из открытых источников

Сообщается, в Купянском районе наземная и воздушная разведки бригады "Стальной кордон" пресекли попытки оккупационных войск укрепиться.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

Строя линию фортификаций на своей стороне, россияне проникли на территорию Украины и начали возводить укрепления вблизи границы.

Разведчики ГПСУ вычислили время, когда на наблюдательном пункте и возле него на украинской территории находилось около полутора десятка россиян. Далее пограничники совместно с бойцами одной из танковых бригад спланировали совместные мероприятия по вытеснению врага за пределы государственной границы.

Сообщается, что нескольких "непрошенных гостей" ликвидировали пограничные снайперы, а когда оккупанты начали убегать с территории Украины, украинские бойцы открыли плотный огонь из танков и минометов.

Читайте также на портале "Комментарии" — Великобритания более года проводила секретные переговоры с РФ касательно проблем глобальной безопасности (включая дефицит зерна и ядерную безопасность) При этом якобы не вела никаких активных мирных переговоров, которые были бы направлены на дипломатическое урегулирование войны на территории Украины. Тем временем министр иностранных дел РФ Сергей Лавров дал понять, что итог войны в Украине будет подведен на поле боя. В аналогичном ключе высказываются украинские власти и их советники типа Михаила Подоляка, предупреждая, что российско-украинской войны пока идет по пессимистическому прогнозу "длительной войны на истощение". О чем говорят эти сообщения-заявления? Что может подтолкнуть Киев и Москву к переговорам? Какие есть варианты развития событий в обозримом будущем? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



