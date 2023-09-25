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Оккупанты снова пытались прорвать границу и обустроить укрепления: подробности

По информации ГПСУ, россияне пытались перейти границу на Харьковщине и обустроить укрепления

сегодня, 12:10
Автор:
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Кравцев Сергей
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На одном из участков границы с РФ в Харьковской области пограничники из "Гвардии наступления" вместе с бойцами ВСУ вытеснили российских оккупантов за пределы Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает государственная пограничная служба.

Оккупанты снова пытались прорвать границу и обустроить укрепления: подробности

Российские войска. Фото: из открытых источников

Сообщается, в Купянском районе наземная и воздушная разведки бригады "Стальной кордон" пресекли попытки оккупационных войск укрепиться.


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Строя линию фортификаций на своей стороне, россияне проникли на территорию Украины и начали возводить укрепления вблизи границы.

Разведчики ГПСУ вычислили время, когда на наблюдательном пункте и возле него на украинской территории находилось около полутора десятка россиян. Далее пограничники совместно с бойцами одной из танковых бригад спланировали совместные мероприятия по вытеснению врага за пределы государственной границы.

Сообщается, что нескольких "непрошенных гостей" ликвидировали пограничные снайперы, а когда оккупанты начали убегать с территории Украины, украинские бойцы открыли плотный огонь из танков и минометов.

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