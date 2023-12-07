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Оккупанты снова продвинулись: в ISW рассказали, действительно ли критическая ситуация в Авдеевке

По информации ISW, российские войска продвинулись в промзоне возле Авдеевки

сегодня, 07:35
Автор:
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Кравцев Сергей
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Российские войска 6 декабря вели наступательные действия под Авдеевкой и подтвердили наступление. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).

Оккупанты снова продвинулись: в ISW рассказали, действительно ли критическая ситуация в Авдеевке

Бои за Авдеевку. Фото: из открытых источников

Американские аналитики отмечают, геолокационные кадры, опубликованные 6 декабря, показывают, что российские войска незначительно продвинулись в промышленной зоне к юго-востоку от Авдеевки. 


В Генштабе Украины сообщили, что украинские силы отбили не менее 25 атак к востоку от Новобахмутовки (7 км к северо-западу от Авдеевки), к северо-востоку от Бердичей (4 км к северу от Авдеевки), а также вблизи Авдеевки, Степного (3 км к северу от Авдеевки), Северного (6 км к западу от Авдеевки), Тоненького (5 км к западу от Авдеевки) и Первомайского (11 км к юго-западу от Авдеевки).

На кадрах, опубликованных 5 декабря, якобы видны подразделения российских 87-го и 1487-го полков (1-й армейский корпус ДНР), 10-го танкового полка (3-й армейский корпус, Западный военный округ) и диверсионно-штурмовой бригады "Ветераны", которые действуют в промзоне к юго-востоку от Авдеевки.

Украинские войска контратаковали под Авдеевкой и подтвердили наступление. На геолокационных кадрах, опубликованных 5 декабря, видно, что украинские войска наступали на Степное. 

6 декабря российский военный блогер заявил, что украинские войска удерживают позиции в центре Степного, несмотря на российские атаки.

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Источник: https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-december-6-2023
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