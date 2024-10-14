Оккупанты сбросили взрывчатку на гражданское авто: есть погибшие и раненые

При процессуальном руководстве Бериславской окружной прокуратуры начаты досудебные расследования по уголовным производствам по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины). Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Херсонской областной прокуратуры.

Обстрелянный автомобиль. Фото: прокуратура

По данным следствия, 14 октября 2024 года российские военные вблизи одного из населенных пунктов Бериславского района направили FPV-дрон на гражданский автомобиль, в котором находились пять человек.

В результате атаки две женщины, 72 и 56 лет, получили травмы, несовместимые с жизнью. Ранения получили 72-летний мужчина и 63-летняя женщина. Водитель не пострадал.

Около 10:00 утра в результате сброса взрывчатки с дрона в селе Новоалександровка, ранение получил 68-летний мужчина, который двигался на велосипеде.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

В Херсонской области оккупанты сбросили взрывчатку на гражданского мужчину

Вчера днем оккупанты сбросили взрывчатку с дрона на 34-летнего мужчину, который двигался на мопеде по дороге Нововодмитровка-Кизомис на Херсонщине. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Херсонской областной военной администрации.

К сожалению, ранения оказались смертельными. Потерпевший погиб на месте. На видео, которое недавно опубликовали пропагандисты, видно, как мужчина двигается по тропе, а оккупанты пытаются попасть в него. На видео террористы наложили веселую музыку, чем еще раз доказывают циничность во время убийств мирных людей.