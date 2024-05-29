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Оккупанты с новыми силами пошли в наступление на одном из участков фронта

Оккупанты начали наступление на южном фронте, в частности в районе Крынок, сообщил в эфире канала «Прямой» начальник Центра стратегических коммуникаций Сил обороны юга Украины капитан 3 ранга Дмитрий Плетенчук

сегодня, 20:17
Автор:
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Ткачик Олеся
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На южном фронте, в частности, в районе населенного пункта Крынки, находящегося на левобережной Херсонщине и Ореховском направлении, наблюдается обострение из-за активизации российских захватчиков, сообщил начальник Центра стратегических коммуникаций Сил обороны юга Украины капитан 3 ранга Дмитрий Плетенчук.

Оккупанты с новыми силами пошли в наступление на одном из участков фронта

Крынки

По его информации, со вчерашнего дня там происходит обострение. Военный сообщил, что оккупанты увеличили количество штурмов в таких районах, как Старомайорское, Роботино и Крынки. В районе Крынок, в частности, было 11 попыток штурмов. Впрочем, как добавил Плетенчук, все они были безуспешны, невзирая на заявления гауляйтера оккупированной части Херсонской области Сальдо.

Плетенчук добавил, что ситуация в зоне ответственности Сил обороны юга остается сложной. По его словам, несколько дней интенсивность боевых действий была понижена, а вчера захватчики снова начали наступление свежими силами. Однако о захвате новых позиций речь не идет.

В целом, по данным Сил обороны юга, вчера, кроме 11 штурмов в районе Крынок Херсонской области, на Ореховском направлении оккупанты совершили 7 штурмов, из них 6 — в районе Старомайорского и один — в районе Роботиного.

Враг потерял 34 единицы вооружения и военной техники, в том числе танк, 9 орудий, 11 единиц автобронетехники, 6 лодок и т.д. Также были уничтожены 5 пунктов наблюдения, полевой пункт боеснабжения и командный пункт.

Кроме того, добавил Плетенчук, в зоне ответственности потери врага составили 143 человека, из них 51 — безвозвратные. Они вернулись к обычной пропорции – один к трем, то есть треть – погибшие, подчеркнул спикер.

Напомним, ранее портал "Комментарии" рассказывал о ситуации в Крынках.




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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=JpTL53Su4U8
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