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Оккупанты России наращивают систему ПВО в оккупированной области

Российские оккупанты наращивают систему противовоздушной обороны на временно захваченной территории Херсонской области

сегодня, 19:58
Автор:

Лиля Воробьева
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При этом российские военнослужащие достраивают и совершенствуют системы имеющегося инженерного оборудования, которое находится на первом и втором рубежах обороны южного фронта.

Оккупанты России наращивают систему ПВО в оккупированной области

Российские военные наращивают систему ПВО (фото из открытых источников)

Об этом сообщают представители Генерального штаба отечественных ВСУ сегодня, 19 июня.

"На Южнобужском направлении враг обстреливал мирные населенные пункты Лиманы, Лупарево, Новая Заря, Таврическое, Новогригоровка, Белоусово, Княжевка, Тополино, Большая Костромка и Осокоровка. Противник совершенствует инженерное оборудование первого и второго рубежей обороны", — отмечают в своем штабе. Вооруженных Сил Украины.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что ВСУ уничтожили пункт управления 20-й армии РФ . Представители Министерства внутренних дел дали комментарий относительно информации о том, что военнослужащие ВСУ ликвидировали пункт, из которого осуществлялось управление 20-й общевойсковой армией РФ. О деталях успешной операции сообщил советник главы Министерства внутренних дел Виктор Андрусов. Как отметил Виктор Андрусов, в настоящее время Министерство не владеет точными данными о потерях российских оккупантов. Но в аналогичных военных центрах работает от 200 до 300 человек, а возглавляет такую структуру офицер, рангом не ниже полковника. Поэтому речь идет об уничтожении более 40 захватчиков России, принадлежащих к высшему командному управлению 20 общевойсковой армии и представляющим очередную смену 533 командно-разведывательного центра — в/ч 32801, Воронеж, ГРУ российского Генерального штаба.



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Источник: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02omR7829yShyJEJqTWhemFERiuiPAzDtUosDwMNPNV1uqrp67htSrWk7wy66rm79al
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