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Оккупанты России дают безумные взятки, чтобы не попасть на войну: подробности

Столько стоят документы о "демобилизации" военнослужащего из армии РФ и возвращение домой

сегодня, 22:10
Автор:

Лиля Воробьева
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Захватчики готовы платить по 20 тысяч долларов взяток, чтобы вернуться домой с войны. Об этом свидетельствует диалог захватчиков по телефону, который перехватили специалисты СБУ. Названая сумма – это стоимость документов о "демобилизации" военного из российской армии РФ и затем ожидаемое возвращение домой.

Оккупанты России дают безумные взятки, чтобы не попасть на войну: подробности

российские платят взятки, чтобы не попасть в армию (фото из открытых источников)

При этом отец, попавший под мобилизацию в "ДНР", сообщает сыну, что хочет выйти на связь с людьми, которые бы помогли им обоим "демобилизоваться".

Старший собеседник утверждает, что готов для этих целей выставить на продажу свой автомобиль.

Однако сын говорит, что этого мало, потому что за это услугу требуют 20 тыс. долларов, а не 2 тыс., как ошибочно сказали отцу.

"Когда гребли тогда, то да, а сейчас, когда люди здесь сидят, – подняли уже. Короче, демобилизация стоит 20 тыс. долларов", – извещает ему сын.

При этом сотрудники СБУ напоминают о бесплатном альтернативном варианте этим деньгам. Это – горячая телефонная линия 2402, позвонив по этому номеру, можно сдаться в плен и уберечь свои жизни.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что кафиры боятся наступления ВСУ – готовы идти на радикальные шаги. Российские кафиры уже начинают понимать, что их ждет, если ВСУ получат столь необходимое Украине тяжелое вооружение, которое нужно, чтобы начать контрнаступление. Уже сейчас российские военные сильно деморализованы и боятся мощи украинских защитников. Так, один из бойцов говорит, что он и некоторые его сослуживцы уже рассматривают возможность самострела, чтобы вырвать из Украины и вернуться обратно в РФ.



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Источник: https://t.me/SBUkr/4540
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