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Оккупанты РФ обстреляли Днепропетровскую и Запорожскую области: что известно

Россияне нанесли удары по Запорожской и Днепропетровской областях

сегодня, 18:22
Автор:

Лиля Воробьева
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Российские оккупанты из реактивной артиллерии обстреляли Запорожскую и Днепропетровскую области. От ударов погибли и пострадали люди. Об этом сообщают "Комментарии", ссылаясь на информацию Запорожской и Днепропетровской ОВА.

Оккупанты РФ обстреляли Днепропетровскую и Запорожскую области: что известно

Обстрелы Днепропетровской и Запорожской областей (фото из открытых источников)

В Запорожье под массовый обстрел попал город Орехов. Российские оккупанты в течение нескольких часов обстреливали город из реактивной артиллерии. Во время обстрелов погибла местная жительница, а 6 человек были ранены.

"В результате вражеской атаки разрушениям подверглись десятки частных домов и объектов гражданской инфраструктуры. Возникли пожары, ликвидированные спасателями", — сообщили в Запорожской ОВА.

Позже российские захватчики принялись обстреливать район и сам город Никополь. По информации местных властей, в город прилетело 20 снарядов из "Градов" и 10 из ствольной артиллерии.

"В городе изуродовано несколько частных домов. Еще в нескольких произошло возгорание. На месте работают пожарные. Предварительно, четыре человека ранены. Один из них попал в больницу", — заявили в Днепропетровской ОВА.

Оккупанты РФ обстреляли Днепропетровскую и Запорожскую области: что известно - фото 2

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что кафиры обстреляли кассетными снарядами Днепропетровщину. Армия оккупантов продолжает наносить удары по мирным городам Украины. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко. Удар кассетными снарядами из "Ураганов" нанесли по Зеленодольскому обществу. Ранен 73-летний мужчина. Он находится в больнице. В Марьянском и Большой Костроме повреждено несколько десятков частных домов. Сообщается, что специалисты уточняют масштабы разрушения.


 



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Источник: https://t.me/dnipropetrovskaODA/1571
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