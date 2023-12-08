Оккупанты пытаются копировать украинское оружие: о чем идет речь

Российские оккупанты пытаются копировать украинские морские дроны, представляющие угрозу для флота РФ. Для этого оккупанты собирают обломки дронов. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Андре Юсов.

Морские дроны. Фото: из открытых источников

"Они (Ред. – россияне) работают над этим (Ред. – копируют) и тщательно собирают обломки, остатки украинских морских дронов. Пытаются, как можно больше собрать из остатков что-то, что будет работать, и попытаться наладить производство", — рассказал Юсов.

Представитель разведки подчеркнул, что морские дроны остаются угрозой для российского флота в Черном море. По его словам, российские оккупанты осознают эту угрозу.

Стоит отметить, буквально вчера в сети появились кадры склада, где хранятся украинский морские дроны. Журналист The Times побывал на секретном объекте Главного управления разведки Минобороны. Речь идет о секретной базе на Днепре, скрывающей новый украинский флот морских беспилотников.

Командир беспилотного флота с позывным "13" заявил, что он сделал пробоины в самых современных российских военных кораблях, потопив две свои последние цели возле Черноморского в Крыму 10 ноября.

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