Оккупанты продвинулись возле двух населенных пунктов на Харьковщине: в США раскрыли подробности

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Кравцев Сергей
Полномасштабная война в Украине продолжается, и российские захватчики недавно продвинулись возле двух населенных пунктов в Харьковской области – города Волчанск и села Ивановка. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете американского Института изучения войны (ISW).
Война в Украине. Фото: из открытых источников
В сообщении говорится, что кадры с геолокацией, которые были опубликованы в сети, свидетельствуют о том, что противнику удалось продвинуться в пределах Старицы, которая расположена юго-западнее Волчанска.
Отметим, в этом же отчете американские эксперты отмечают, что российский диктатор Владимир Путин проговорился, заявив, что российские войска примерно теряют в Украине 20 000 человек ежемесячно. Эта цифра примерно равна или немного ниже количества новых военнослужащих, которое Россия генерирует ежемесячно.
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