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Оккупанты продвинулись возле двух населенных пунктов на Харьковщине: в США раскрыли подробности

Зафиксировано хоть и незначительное, но продвижение россиян вблизи города Волчанск и села Ивановка

сегодня, 08:52
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Кравцев Сергей
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Полномасштабная война в Украине продолжается, и российские захватчики недавно продвинулись возле двух населенных пунктов в Харьковской области – города Волчанск и села Ивановка. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете американского Института изучения войны (ISW).

Оккупанты продвинулись возле двух населенных пунктов на Харьковщине: в США раскрыли подробности

Война в Украине. Фото: из открытых источников

В сообщении говорится, что кадры с геолокацией, которые были опубликованы в сети, свидетельствуют о том, что противнику удалось продвинуться в пределах Старицы, которая расположена юго-западнее Волчанска.

"Российские войска недавно продвинулись на юго-восток от Купянска на фоне продолжения наземных атак вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная 6 июня. Геолокационные кадры, опубликованные 6 июня, указывают на то, что российские войска продвинулись на северо-запад от Ивановки (на юго-восток от Купянска) во время механизированной атаки в составе взвода...", — говорится в сообщении.

Отметим, в этом же отчете американские эксперты отмечают, что российский диктатор Владимир Путин проговорился, заявив, что российские войска примерно теряют в Украине 20 000 человек ежемесячно. Эта цифра примерно равна или немного ниже количества новых военнослужащих, которое Россия генерирует ежемесячно.

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Источник: https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-june-6-2024
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