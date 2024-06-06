Действительно ли РФ вводит в бой на Харьковщине последнюю дивизию: где могут появиться резервы

Совсем скоро будет фактически месяц, когда россияне начали новое наступление на Харьковщину, фактически открыв новый фронт. Есть ли сейчас силы у оккупантов, чтобы усилить наступление на этом направлении? Если у врага есть резервы, то где он может их задействовать? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.

Российские военные. Фото: из открытых источников

В Харьковской области россияне сейчас усиливаются

Военный эксперт Олег Жданов в эфире канала "Киев24" заявил, что сейчас российские оккупанты резко нарастили боевую активность на Покровском и Кураховском направлениях и идут туда безумными темпами. Противник вводит в бой последнюю дивизию, которая была у них в группе войск "Север".

"В Харьковской области россияне сейчас усиливаются. Они вводят в бой последний резерв, который у них был в группе войск "Север". Это 72 мотострелковая дивизия 44 армейского корпуса, который там недоформирован, но они его ведут в бой. Сейчас они эту дивизию тоже вводят в бой, но это уже последнее, что есть в этом направлении", — сказал эксперт.

По его мнению, то, что оккупанты не открывают еще один участок фронта в Сумской области, говорит о том, что им достаточно того, что они оттащили часть наших резервных войск на Харьковское направление. Они сами не могут растянуться на всю линию фронта, потому усиливаются там.

РФ может готовить внезапное наступление на востоке

Военный эксперт Иван Киричевский в эфире канала "Эспрессо" заявил, что в России еще есть около 60 тысяч человек нигде не задействованного резерва. Есть большая вероятность, что его могут использовать для внезапного наступления на востоке.

"В открытом доступе есть оценка, что не задействовано еще 60 тыс. оккупантов, готовящихся к боевым действиям. Вероятно, использовав этот резерв, россияне попытаются в июне, июле или августе, воспользовавшись фактором оперативной внезапности, атаковать где-то на Востоке", — отметил аналитик.

Также Киричевский допускает, что Кремль таки решится на новую волну принудительной мобилизации ближе к осени, чтобы накопить силы для зимней кампании.

Что касается общей ситуации на фронте, то, по мнению эксперта, обстановка напоминает позиционный тупик.

"Это не значит, что никто не наступает или есть затишье. Как раз наоборот, "позиционный тупик", когда наблюдается большая напряженность боев, но стороны не продвигаются", – прокомментировал Киричевский.

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