Действительно ли РФ вводит в бой на Харьковщине последнюю дивизию: где могут появиться резервы

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Кравцев Сергей
Совсем скоро будет фактически месяц, когда россияне начали новое наступление на Харьковщину, фактически открыв новый фронт. Есть ли сейчас силы у оккупантов, чтобы усилить наступление на этом направлении? Если у врага есть резервы, то где он может их задействовать? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.
Российские военные. Фото: из открытых источников
Военный эксперт Олег Жданов в эфире канала "Киев24" заявил, что сейчас российские оккупанты резко нарастили боевую активность на Покровском и Кураховском направлениях и идут туда безумными темпами. Противник вводит в бой последнюю дивизию, которая была у них в группе войск "Север".
По его мнению, то, что оккупанты не открывают еще один участок фронта в Сумской области, говорит о том, что им достаточно того, что они оттащили часть наших резервных войск на Харьковское направление. Они сами не могут растянуться на всю линию фронта, потому усиливаются там.
Военный эксперт Иван Киричевский в эфире канала "Эспрессо" заявил, что в России еще есть около 60 тысяч человек нигде не задействованного резерва. Есть большая вероятность, что его могут использовать для внезапного наступления на востоке.
Также Киричевский допускает, что Кремль таки решится на новую волну принудительной мобилизации ближе к осени, чтобы накопить силы для зимней кампании.
Что касается общей ситуации на фронте, то, по мнению эксперта, обстановка напоминает позиционный тупик.
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