Оккупанты продвинулись сразу в районах 10 населенных пунктов: подробности от DeepState

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Как передает портал "Комментарии", военные аналитики DeepState сообщают о продвижении россиян возле 10 населенных пунктов.
Наступление России. Фото: из открытых источников
При этом в сводке минувших суток Генштаб ВСУ сообщал, что ситуация на фронте остается напряженной, но контролируемой.
Читайте также на портале "Комментарии" — ситуация на фронте остается крайне сложной для Украины. Пока партнеры тянули с помощью, а сами мы с мобилизацией, Россия поставила экономику на военные рельсы, не останавливала мобилизационные процессы, вербовала наемников, набиралась военного опыта, извлекала уроки из прошлых ошибок. Есть ряд факторов, которые могут помочь нам добиться победы, но, увы, не всё тут зависит только от нас. Тем временем оккупанты вновь облизываются на Харьков, продолжают неистово штурмовать Часов Яр и другие города Донетчины. Однако ВСУ продолжают держаться, а украинская дипломатия работать на их усиление и приближение справедливого мира. Особенности военного и дипломатического фронтов портал "Комментарии" обсудил с экспертами.
Также издание "Комментарии" сообщало – NYT раскрыло хитрость: каким новым способом Украина пытается сорвать российское наступление.
Обсуждения
Новости
Поделитесь своим мнением!
Донбас
сегодня, 06:57
И опять противник продвинулся и будет с каждым днем все продвигаться и продвигаться. Сколько помощи не давай все равно зе-выблядки развуруют, и будут продолжать разворовывать бюджет и помощь. Кстати с сегодняшнено дня главный выблядок страны, этот клоун теперь официально самозванец у власти. Или конституция уже ничего не значит?