Оккупанты продвинулись сразу в районах 10 населенных пунктов: подробности от DeepState

Как передает портал "Комментарии", военные аналитики DeepState сообщают о продвижении россиян возле 10 населенных пунктов.

Наступление России. Фото: из открытых источников

"Враг продвинулся юго-восточнее и южнее Роботино, возле Вербового, в Парасковиевке, в Нетайловом, возле Яснобродовки, Новопокровского, Керамика, Берестового, в Зеленом и возле Бугруватки", – говорится в сообщении.

При этом в сводке минувших суток Генштаб ВСУ сообщал, что ситуация на фронте остается напряженной, но контролируемой.

"Украинские воины наносят оккупантам ощутимые потери, активно применяют средства огневого поражения по живой силе врага и технике. Осуществляют мероприятия по улучшению тактического положения, по возможности двигаются вперед, вытесняя российских оккупантов с их позиций", – говорилось в сообщении.

Читайте также на портале "Комментарии" — ситуация на фронте остается крайне сложной для Украины. Пока партнеры тянули с помощью, а сами мы с мобилизацией, Россия поставила экономику на военные рельсы, не останавливала мобилизационные процессы, вербовала наемников, набиралась военного опыта, извлекала уроки из прошлых ошибок. Есть ряд факторов, которые могут помочь нам добиться победы, но, увы, не всё тут зависит только от нас. Тем временем оккупанты вновь облизываются на Харьков, продолжают неистово штурмовать Часов Яр и другие города Донетчины. Однако ВСУ продолжают держаться, а украинская дипломатия работать на их усиление и приближение справедливого мира. Особенности военного и дипломатического фронтов портал "Комментарии" обсудил с экспертами.

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