Оккупанты продолжают вести ожесточенные бои за два города Донбасса, - Генштаб

Основные усилия противник сосредотачивает на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. ВСУ отразили более 60 атак противника. Враг бросает все силы, чтобы полностью захватить Бахмут и Марьинку, стирая артиллерией эти города с лица земли. Как передает издание "Комментарии", об этом говорится в обновленной сводке Генерального штаба ВСУ.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

За прошедшие сутки противник нанес 4 ракетных и 60 авиационных ударов, совершил 58 обстрелов из реактивных систем залпового огня, пострадали и гражданские люди. Самые ожесточенные бои ведутся за Бахмут и Марьинку.

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Сообщается, что на Лиманском направлении противник пытался улучшить тактическое положение, вел безуспешные наступательные действия недалеко от населенного пункта Диброва. Артиллерийским обстрелам подверглись Стельмаховка, Невское, Григорьевка, Белогоровка Луганской области и Ивановка, Торское и Спорное — Донецкой.

На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются тяжелые бои за город Бахмут. В то же время нашими защитниками было отражено наступление противника в направлении населенного пункта Ступочки. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Миньковка, Орехово-Василовка, Новомарково, Григоровка, Бахмут, Ивановское, Ступочки, Часов Яр, Константиновка, Торецк и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Степное, Бердичи, Авдеевка, Северное, Первомайское и Невельское. Совершил обстрелы населенных пунктов Новокалиново, Авдеевка, Тоненькое, Нетайлово и Первомайское Донецкой области.

На Марьинском направлении за прошедшие сутки наши защитники отбили многочисленные вражеские атаки в районе населенного пункта Марьинка Донецкой области. В то же время, вражеским обстрелам подверглись Красногоровка, Марьинка, Победа и Новомихайловка.

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