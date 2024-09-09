logo

BTC/USD

57475.09

ETH/USD

3017.38

LTC/USD

64.61

USD/UAH

40.95

EUR/UAH

44.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Оккупанты применяют против сил обороны запрещенные боеприпасы: что известно
commentss НОВОСТИ Все новости

Оккупанты применяют против сил обороны запрещенные боеприпасы: что известно

Какие запрещенные боеприпасы применяют оккупанты на фронте

сегодня, 14:11
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

На линии боевого столкновения вражеские войска против сил обороны продолжают применять специальные боеприпасы, снаряженные опасными химическими веществами. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию отдела коммуникаций командования Сил поддержки Вооруженных Сил Украины.

Оккупанты применяют против сил обороны запрещенные боеприпасы: что известно

В Генштабе ВСУ отметили, что в августе таких случаев зафиксировали 447, а всего за период с 15 февраля 2023 по 24 августа текущего года — 4035 случаев.

В отделе коммуникации уточнили, что оккупационные войска вместе с обычными средствами огневого поражения применяют боеприпасы, оснащенные опасными химическими веществами, такими как К-51 и РГ-ВО. Эти средства, по информации Генштаба ВСУ, применяются в борьбе с беспорядками и запрещены для использования во время войны. Также фиксируют случаи использования боеприпасов, содержащих опасные химические соединения, тип которых не установлен.

"Этим Россия грубо нарушает правила ведения войны, игнорирует нормы и обязательства по Конвенции о запрете разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении", — подчеркнули в Генштабе ВСУ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в районе треугольника Красногоровка — Карловка — Невельская ситуация вокруг украинской группировки осложняется.

Самыми сложными направлениями эксперты называют Покровское и Кураховское. Подтверждением тому является количество боевых столкновений. Продвижение оккупационных войск в направлении Покровска сейчас остановлено, однако эксперты определяют несколько направлений последующей атаки врага.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0AR35NGse5UMbgjoHgAEcUhMDAA8HBXmitXMqcMeH6ga3GRaCK2rtC9dx8m9sr2hyl?locale=uk_UA
Теги:

Новости

Все новости