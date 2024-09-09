Оккупанты применяют против сил обороны запрещенные боеприпасы: что известно

На линии боевого столкновения вражеские войска против сил обороны продолжают применять специальные боеприпасы, снаряженные опасными химическими веществами. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию отдела коммуникаций командования Сил поддержки Вооруженных Сил Украины.



В Генштабе ВСУ отметили, что в августе таких случаев зафиксировали 447, а всего за период с 15 февраля 2023 по 24 августа текущего года — 4035 случаев.

В отделе коммуникации уточнили, что оккупационные войска вместе с обычными средствами огневого поражения применяют боеприпасы, оснащенные опасными химическими веществами, такими как К-51 и РГ-ВО. Эти средства, по информации Генштаба ВСУ, применяются в борьбе с беспорядками и запрещены для использования во время войны. Также фиксируют случаи использования боеприпасов, содержащих опасные химические соединения, тип которых не установлен.

"Этим Россия грубо нарушает правила ведения войны, игнорирует нормы и обязательства по Конвенции о запрете разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении", — подчеркнули в Генштабе ВСУ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в районе треугольника Красногоровка — Карловка — Невельская ситуация вокруг украинской группировки осложняется.

Самыми сложными направлениями эксперты называют Покровское и Кураховское. Подтверждением тому является количество боевых столкновений. Продвижение оккупационных войск в направлении Покровска сейчас остановлено, однако эксперты определяют несколько направлений последующей атаки врага.



