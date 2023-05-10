Оккупанты "придумали" новый метод ускорения паспортизации украинцев

Российские захватчики "придумали" новый метод ускорения паспортизации на временно оккупированных украинских территориях – они умышленно портят документы украинцев. Неофициальное распоряжение на эти варварские действия выдала оккупационная "администрация" временно захваченной части Херсонщины. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет Центр стратегических коммуникаций.

Российский паспорт. Фото из открытых источников

Отмечается, что наблюдается изменение подхода к процессу паспортизации на более агрессивную модель.

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"Оккупанты предоставляют российскому паспорту статус документа для "выживания" — от выезда за пределы городов, до медицинских услуг, что фактически ставит местное население в обстоятельства непреодолимой силы. В ЦНС добавляют, что Кремль все сильнее давит на своих марионеток, чтобы те ускоряли темпы насильственной паспортизации", — говорится в сообщении.

Отметим, страна-агрессор заставляет украинцев получать свои паспорта на временно оккупированных территориях. В офисе украинского омбудсмена отмечают, что это свидетельствует об абсолютном насилии захватчиков над гражданами Украины.

Читайте также на портале "Комментарии" — Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец считает, что для сохранения жизни украинцы на временно оккупированных территориях должны брать российские паспорта, чтобы обеспечить свое выживание. В свою очередь, вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук призывает не делать этого. И требует от Красного Креста заставить россиян открыть гуманитарные коридоры для выезда всех желающих из оккупации. Кто прав, кто нет в данной ситуации? О чем говорит ускорение рос-паспортизации на временно оккупированных территориях? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.



