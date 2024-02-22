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Оккупанты придумали быстрый способ передвижения на фронте. Что теперь будут делать ВСУ

Россияне придумали новую фишку, которую начали использовать для скоростных атак на Силы обороны. Об этом сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрий Лыховий. По его словам, речь идет о квадроциклах

сегодня, 12:46
Автор:
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Ткачик Олеся
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Россияне на запорожском направлении придумали новую "фишку", чтобы проводить более активные атаки на позиции Сил обороны, сообщил в эфире телемарафона Лыховий. По его словам, оккупанты и дальше пытаются штурмовать позиции ВСУ небольшими пехотными группами, однако теперь они начинают применять квадроциллы. Как подчеркнул Лыховий, в течение двух дней Силы обороны уничтожили четыре таких "средства передвижения" захватчиков.

Оккупанты придумали быстрый способ передвижения на фронте. Что теперь будут делать ВСУ

Дмитрий Лыховий

Лиховой сообщил, что ранее оккупанты использовать квадроциллы для эвакуации раненых, но не для боевых действий, поскольку они не имеют достаточной защиты. Однако преимуществами квадроциклов является то, что они маневренны, малошумны, а основное – быстры, подчеркнул спикер "Таврии".

При этом Лиховой подчеркнул, что на каждое действие окупантов Силы обороны находят противодействие. По его словам, военные быстро научились поражать россиян даже на квадроциклах.

Напомним, ранее портал "Комментарии" рассказывал, что россияне построили 30-километровый "царь-поезд" , чтобы воспрепятствовать продвижению ВСУ. Как сообщил военный эксперт Петр Черник, эта идея для окупантов, к сожалению, будет успешной. По его словам, оккупанты совершенствуются, чтобы помешать наступлению Вооруженных сил Украины. В этом контексте он упомянул строительство оккупантами так называемого "царь-поезда", который имеет 30 км и состоит из более 2000 вагонов. Как говорит Черник, если оккупанты приварят эту конструкцию дот рельсов и зальют бетон, а затем установят "огневые гнезда", то она станет чрезвычайно серьезным препятствием, которое не смогут пробить дроны с боевыми частями 5-7 килограммов. Также, добавил он, не помогут и HIMARS, ведь ракеты в него стоят миллионы долларов.




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Обсуждения

Ігор

сегодня, 13:06

Знов вони на крок попереду! Це є індикатором свободи - покірні нацизму раби не творять. Чим більше волі тим більше творчості. Бандерівська ментальність - це сильна тоталітарна рука. Єдине що вона дозволяє використовувати так це старе лахміття: мова віра вишиванка співанка корупція... Триматись за старе понад усе!


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