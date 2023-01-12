Оккупанты потребовали от жителей удалять приложения украинских банков

Во время проверок телефонов местных жителей, оккупанты требуют удалять приложения украинских банков, в частности Ощадбанка, Приватбанка и Монобанка. Об этом пишут "Комментарии" со ссылкой на данные Центра национального сопротивления.

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“Связано это с так называемым указом перехода на рублевую зону. Оккупанты хотят максимально ограничить пользование гривной среди местных жителей”, — говорится в сообщении.





Согласно информации Центра, оккупанты на временно оккупированных территориях пытаются отыскать украинское подполье. Для этого усилили полицейско-административный режим и активно проверяют граждан. В частности, и телефоны на блокпостах.





В Центре национального сопротивления призывали быть осторожными и по возможности покинуть ТОТ. Кроме того, там напомнили инструкцию по чистке телефона и обращению во время ареста . Также посоветовали стирать историю браузеров и отписываться от украинских телеграмм-каналов, прежде чем выйти на улицу.





Ранее мы писали , что в Кремле уже "готовятся к определенным событиям", поскольку "любят даты". Так, 24 февраля 2023 года у них прописана, как дата, когда Россия должна добиться определенного успеха и отчитаться перед своим обществом – зачем требовалась так называемая "военная спецоперация" и каков ее результат. Об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов. Секретарь СНБО прогнозирует, что ближайшие месяцы будут очень тяжелыми для Украины, ведь Россия готовится идти ва-банк, поскольку растягивать войну долго Кремлю уже не разрешают внутренние проблемы в стране.











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