Российские оккупационные войска с начала наступления на Авдеевку Донецкой области потеряли 531 единицу военной техники. В то же время украинские защитники – всего 43 единицы. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщил аналитик Oryx naalsio Group в своем X (Twitter).

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Как известно потери, зарегистрированные в Oryx, получены лишь на основе визуальных подтверждений с фото и видео.

В общем, россияне потеряли уже там 169 танков (+12), 293 ББМ (+28) и 12 мобильных средств пехоты.

ВСУ потеряли во время оборон Авдеевки 20 танков (-1), 14 ББМ (+5) и три мобильных транспорта пехоты (+1).

По словам аналитика, соотношение потерь российских оккупантов и украинских военных "сумасшедшее и свидетельствует о всей несостоятельности военного руководства РФ".

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