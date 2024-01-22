logo

BTC/USD

40697.19

ETH/USD

2376.40

LTC/USD

68.67

USD/UAH

38.10

EUR/UAH

41.80

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Оккупанты потеряли в более, чем десять раз больше техники, чем ВСУ: названо направление
commentss НОВОСТИ Все новости

Оккупанты потеряли в более, чем десять раз больше техники, чем ВСУ: названо направление

По информации Oryx, оккупанты под Авдеевкой потеряли в более чем десять раз больше техники чем ВСУ

сегодня, 16:45
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Российские оккупационные войска с начала наступления на Авдеевку Донецкой области потеряли 531 единицу военной техники. В то же время украинские защитники – всего 43 единицы. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщил аналитик Oryx naalsio Group в своем X (Twitter). 

Оккупанты потеряли в более, чем десять раз больше техники, чем ВСУ: названо направление

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Как известно потери, зарегистрированные в Oryx, получены лишь на основе визуальных подтверждений с фото и видео.

В общем, россияне потеряли уже там 169 танков (+12), 293 ББМ (+28) и 12 мобильных средств пехоты.

ВСУ потеряли во время оборон Авдеевки 20 танков (-1), 14 ББМ (+5) и три мобильных транспорта пехоты (+1).

По словам аналитика, соотношение потерь российских оккупантов и украинских военных "сумасшедшее и свидетельствует о всей несостоятельности военного руководства РФ".                                                          

Читайте также на портале "Комментарии" — российские оккупационные войска продолжают атаки на украинские позиции практически по всей линии фронта. И даже имеют некоторое продвижение на востоке и юге. Одновременно с этим не прекращаются ракетные, бомбовые и дроновые атаки. А потому поставки систем ПВО имеют решающее значение для Украины, подчеркивает Институт изучения войны (ISW). На фоне того, что в США продолжается блокирование помощи Украине, Германия призывает партнеров по ЕС увеличить поддержку нашей страны. Эксперты оценили для портала "Комментарии" происходящее на военном и внешнеполитическом фронтах.

Также издание "Комментарии" сообщало – это большая проблема: The Times назвал средний возраст бойца ВСУ.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://x.com/andysch64494719/status/1749292405541515664?s=46
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости