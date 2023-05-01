Оккупанты потеряли больше роты убитыми и ранеными: в ВСУ раскрыли детали нового наступления РФ

Российские захватнические войска ночью пытались атаковать украинские позиции на востоке и пытались вести наступательные действия. Они не смогли добиться успеха и отступили, потеряв при этом больше роты убитыми и ранеными. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Телеграмм сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский.

Российские войска. Фото: из открытых источников

По информации командующего, россияне продолжают сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Авдеевском и Марьинском направлениях. Они активно используют оперативно-тактическую и армейскую авиацию для нанесения ударов по позициям украинских войск. За прошедшую ночь оккупанты 9 раз атаковали украинские позиции. Однако успеха не добились и отошли.

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Захватчики применяют танки, РСЗО и ствольную артиллерию. Противник обстреливает позиции украинских подразделений и населенные пункты, граничащие с линией столкновения. Для коррекции огня артиллерии он использует дроны.

В общей сложности, на Таврическом направлении в течение ночи было зафиксировано 162 обстрела.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Таврического направления в течение ночи выполнили 232 огневых задач. Речь идет как о контрбатарейной борьбе, так и о работе по плановым целям, выявленным ранее.

Потери врага убитыми и ранеными составили больше роты.

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