Оккупанты пошли в атаку сразу на два города, - Генштаб

Россияне не оставляют попыток прорвать оборонительные позиции ВСУ и захватить Марьинку и Авдеевку. За прошедшие стуки противник несколько раз пытался штурмом идти на эти два населённые пункта, но безуспешно. Также враг не потерял интерес к тому, чтобы прорваться в Красногоровку. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленной сводке Генштаб ВСУ.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Отмечается, за прошедшие сутки на фронте состоялось 36 боевых столкновений. Как сообщил Генштаб ВСУ, Силы обороны продолжают вести наступление на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на уже достигнутых рубежах и ведут контрбатарейную борьбу.

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В то же время российский агрессор атаковал украинские позиции сразу на нескольких направлениях. В частности, на Купянском направлении россияне безуспешно пытались наступать в районе Синьковки Харьковской области.

На Бахмутском направлении наступательные действия агрессора были сосредоточены в районах к востоку от Белой Горы и Торецка Донецкой области. Также россияне не оставляют попыток захватить Авдеевку, для чего они атаковали вблизи города и в районе села Новокалинова. Аналогично враг пытается захватить Марьинку и Красногоровку.

Кроме того враг ведет непрерывные обстрелы населенных пунктов вдоль всей линии фронта – от Черниговской области до Херсона.



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