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Оккупанты пошли в атаку сразу на два города, - Генштаб

В течение суток на фронте зафиксировано 36 боевых столкновений

сегодня, 09:00
Автор:
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Кравцев Сергей
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Россияне не оставляют попыток прорвать оборонительные позиции ВСУ и захватить Марьинку и Авдеевку. За прошедшие стуки противник несколько раз пытался штурмом идти на эти два населённые пункта, но безуспешно. Также враг не потерял интерес к тому, чтобы прорваться в Красногоровку. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленной сводке Генштаб ВСУ.

Оккупанты пошли в атаку сразу на два города, - Генштаб

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Отмечается, за прошедшие сутки на фронте состоялось 36 боевых столкновений. Как сообщил Генштаб ВСУ, Силы обороны продолжают вести наступление на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на уже достигнутых рубежах и ведут контрбатарейную борьбу.


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В то же время российский агрессор атаковал украинские позиции сразу на нескольких направлениях. В частности, на Купянском направлении россияне безуспешно пытались наступать в районе Синьковки Харьковской области. 

На Бахмутском направлении наступательные действия агрессора были сосредоточены в районах к востоку от Белой Горы и Торецка Донецкой области. Также россияне не оставляют попыток захватить Авдеевку, для чего они атаковали вблизи города и в районе села Новокалинова. Аналогично враг пытается захватить Марьинку и Красногоровку.

Кроме того враг ведет непрерывные обстрелы населенных пунктов вдоль всей линии фронта – от Черниговской области до Херсона.

Читайте также на портале "Комментарии" — ВСУ могут разорвать сухопутный коридор РФ в Крым. По мнению американских аналитиков, освобождение Мелитополя не является единственным способом перерезания "сухопутного коридора" в Крым. Институт изучения войны считает, что ВСУ имеют много вариантов прерывания критически важных российских логистических путей вдоль побережья Азовского моря.




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Источник: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02yiqALhVtHDgdJ43Q6WqFvPe6zPB1PTZpt3K4UKQiDqSYTeWTjsUZ3i3YvUmZxDT1l
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