Оккупанты попали в огненный мешок: ВСУ на фронте хоронят врага заживо

Тяжелые бои за Великую Новоселку Донецкой области продолжаются. Россияне в той части поселка, которую им удалось захватить, находятся под плотным огнем ВСУ и несут потери. Об этом сообщает 2 февраля портал "Комментарии" со ссылкой на 110 отдельной механизированной бригады.

Оккупанты заняли Великую Новоселку, но "новоселам" там невесело - их активно ликвидируют ВСУ. Фото: Генштаб ВСУ

"Бои за город продолжаются. Враг попал в огневой мешок, продвигаться дальше он не может, но вместе с тем усиливать свои подразделения в городе вынужден", — говорится в сообщении военных.

Воины 110 ОМБр отмечают, что в Великой Новоселке работает аэроразведка, которая фиксирует передвижение и локации, занятые оккупантами. Затем в бой вступают FPV-дроны и артиллерия, которые "складывают подвалы, в которых засел враг, и хоронят его там заживо".

"Сейчас противник не понимает что делать. Эффект от пропагандистского "флаговтыка" закончился, а умирать московиты не перестали", — добавили в бригаде.





Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский привез на фронт нового командующего. Главком ВСУ также заявил, что он "поставил первоочередные задачи, чтобы сдержать давление превосходящего противника". Сырский 29 января представил личному составу нового командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Хортица". Им стал командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины генерал-майор Михаил Драпатый. Главком также поблагодарил за работу в ОСУО "Хортица" генерал-майора Андрея Гнатова, который продолжит службу в должности заместителя начальника Генштаба ВС Украины.

"Комментарии" сообщали также, что российские оккупанты заявили о захвате села Новоегоровка Луганской области. Это — фейк, населенный пункт до сих пор находится под контролем ВСУ, сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Третью штурмовую бригаду. В подразделении отреагировали, так как в "доказательство" оккупанты опубликовали видео, записанное якобы в зоне ответственности бригады, но это совсем другое село.