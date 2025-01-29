Россияне опозорились с оккупацией важного населенного пункта: где прокололись

Российские оккупанты заявили о захвате села Новоегоровка Луганской области. Это — фейк, населенный пункт до сих пор находится под контролем ВСУ, сообщает 29 января портал "Комментарии" со ссылкой на Третью штурмовую бригаду. В подразделении отреагировали, так как в "доказательство" оккупанты опубликовали видео, записанное якобы в зоне ответственности Третьей штурмовой бригады.

Третья штурмовая бригада опровергла фейк россиян о взятии Новоегоровки на Луганщине. Фото: 3-я штурмовая бригада / Facebook

"Докладываем, данное заявление и все новости о захвате поселка — очередной фейк российской пропаганды для иллюзии успеха РФ на рубежах нашей бригады", — говорится в сообщении.

По данным украинских военных, на видео о "взятии" Новоегоровки, снятом оккупантами — разбитый ими же населенный пункт Ковалевка.

"Командующий 20 гвардейской армии РФ, который "захватил" Новоегоровку только на бумаге, активно стирает свои подразделения об оборону Третьей штурмовой. По состоянию на сейчас Новоегоровка остается под контролем бригады", — подытожили в украинском подразделении.

В сводке Генштаба ВСУ на вечер 29 января подтверждается, что, на Лиманском направлении РФ атаковала в районах Новоегоровки, Копанки, Макеевки, Новолюбовки, Торского, Ямполовки и Зеленой Долины. Военные уточняют, что начала суток ВСУ отбили уже 19 атак на этом направлении, четыре боестолкновения продолжаются до сих пор. О якобы успехах РФ в Новоегоровке информации нет.





Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский привез на фронт нового командующего . Главком ВСУ также заявил, что он "поставил первоочередные задачи, чтобы сдержать давление превосходящего противника". Сырский 29 января представил личному составу нового командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Хортица". Как стало известно ранее, им стал командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины генерал-майор Михаил Драпатый.

Главком также поблагодарил за работу в ОСУО "Хортица" генерал-майора Андрея Гнатова, который продолжит службу в должности заместителя начальника Генштаба ВС Украины.