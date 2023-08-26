logo

BTC/USD

26022.32

ETH/USD

1649.16

LTC/USD

65.28

USD/UAH

38.35

EUR/UAH

42.00

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Оккупанты понесли большие потери: в ISW рассказали, где проходили бои
commentss НОВОСТИ Все новости

Оккупанты понесли большие потери: в ISW рассказали, где проходили бои

Командиров, которые хотели эвакуировать личный состав, наказали

сегодня, 09:50
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Российские оккупанты понесли значительные потери при недостаточной поддержке на островах в дельте Днепра, расположенных в Херсонской области. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).

Оккупанты понесли большие потери: в ISW рассказали, где проходили бои

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Как отмечают аналитики, командиры оккупантов игнорируют жалобы личного состава о больших потерях и тяжелых условиях ведения боевых действий на островах Днепра.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Один из командиров роты армии РФ пытался эвакуировать свое подразделение с острова, но высшее командование приказало остановить эвакуацию. Зато на остров отправили того же командира, а еще двоих, которые поддержали идею эвакуации, — уволили.

Другие офицеры армии РФ раскритиковали командование за неспособность взять на себя ответственность во время эвакуации. "Военкоры" ранее критиковали военное командование за аналогичные неудачи в боях у Антоновского моста.

Украина проводит операции на островах в дельте Днепра, но об этом известно не много. Недавно в ССО сообщили, что украинские воины провели "спецоперацию" на одном из островов Днепра.

После проведения аэроразведки одного из островов на реке Днепр, были обнаружены позиции противника и неизвестный предмет, который значительно ухудшал работу средств воздушной разведки Сил обороны.

Принято решение выдвинуться в район и уничтожить личный состав и в дальнейшем взять под контроль определенный район. После детального планирования, воины 73 морского центра ССО выдвинулись на двух лодках и совершили штурм позиций противника. Работу штурмовой группы закончили операторы FPV дронов.

Читайте также на портале "Комментарии" — у россиян начались проблемы с техникой на фронте: подробности от ISW.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-august-25-2023
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!