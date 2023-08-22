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У россиян начались проблемы с техникой на фронте: подробности от ISW

Вероятно, Минобороны РФ не хочет или не может решить проблемы своей армии

сегодня, 08:10
Автор:
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Кравцев Сергей
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Российским войскам, особенно 2-й и 20-й общевойсковым армиям, воюющим на востоке Украины, не хватает техники. Это сковывает их действия и снижает боевой дух. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).

У россиян начались проблемы с техникой на фронте: подробности от ISW

Российские войска. Фото: из открытых источников

Аналитики отмечают, командиры оккупационной армии регулярно наказывают военнослужащих, которые не выпускают свои автомобили на задание. Из-за этого военнослужащие чувствуют, что они "воюют" со своими командирами.


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Кроме того, подразделения захватчиков на южном направлении жалуются, что российские власти не обеспечивают их катерами. Им также не хватает адекватных контрбатарейных возможностей, особенно после увольнения командующего 58 общевойсковой армией генерал-майора Ивана Попова, которое произошло в начале июля.                                                                                

По мнению американских аналитиков, постоянные жалобы от оккупантов свидетельствуют о том, что Минобороны России не желает или не может решать проблемы постоянной нехватки оборудования и проблемы с низким моральным духом своих солдат.

Ранее сообщалось, что на временно оккупированной территории Украины в подразделениях российских захватчиков усиливаются депрессивные настроения из-за чрезмерного физического истощения оккупантов и тяжелых потерь. Возросло количество случаев злоупотреблений алкогольными напитками, наркотическими веществами и дезертирства.

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Источник: https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-august-21-2023
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