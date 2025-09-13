logo

Оккупанты полезли в Купянск через трубу, но то, что произошло потом, командиры РФ не предвидели
commentss НОВОСТИ Все новости

Оккупанты полезли в Купянск через трубу, но то, что произошло потом, командиры РФ не предвидели

В Генштабе подтвердили, что россиян, которые полезли в Купянск через трубу, уничтожают и берут в плен

13 сентября 2025, 14:51
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Российские оккупанты используют трубопровод возле Купянска, чтобы пробраться в город. Выход из него не ведет непосредственно в город и находится под контролем украинских защитников. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Оккупанты полезли в Купянск через трубу, но то, что произошло потом, командиры РФ не предвидели

Купянск. Фото: из открытых источников

Отмечается, что ситуация в городе Купянске и его окрестностях под контролем ВСУ, но враг продолжает делать попытки накапливаться на северных окраинах города.

"Выход из трубопровода, который враг использовал для перемещения личного состава в Купянск, находится под контролем украинских защитников. Трубопровод не ведет непосредственно в город", — говорится в сообщении.

Отметим, начальник Купянской ГВА Андрей Канашевич рассказал в эфире общенационального телемарафона, что российские оккупанты не заходили в Купянск Харьковской области. Их нет даже на окраинах города. Бои идут на территории соседней громады.

Отметим, сегодня мониторинговый канал DeepState сообщил, что россияне якобы вошли в жилые кварталы Купянска. Однако Канашевич опроверг эту информацию. 

"На самом деле DeepState спешит, нет россиян в Купянске. Действительно бои идут на окраинах – это соседняя громада. Военные постоянно сообщают мне, что дают достойный отпор. Враг ежедневно бросает все больше и больше сил, чтобы осуществить свою мечту — захватить Купянск", — заявил начальник ГВА.

Читайте также на портале "Комментарии" — российские захватчики в третий раз после случаев возле Суджи и в Авдеевке использовали трубы для просачивания своих групп. Теперь враг через газовую трубу преодолевает Оскол и заходит в Купянск. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщают аналитики мониторингового проекта DeepState.




Источник: https://t.me/GeneralStaffZSU/28924
