Действительно ли россияне зашли в Купянск: местные власти дали ответ

Российские оккупанты не заходили в Купянск Харьковской области. Их нет даже на окраинах города. Бои идут на территории соседней громады. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал начальник Купянской ГВА Андрей Канашевич.

Купянск. Фото: из открытых источников

Отметим, сегодня мониторинговый канал DeepState сообщил, что россияне якобы вошли в жилые кварталы Купянска. Однако Канашевич опроверг эту информацию.

"На самом деле DeepState спешит, нет россиян в Купянске. Действительно бои идут на окраинах – это соседняя громада. Военные постоянно сообщают мне, что дают достойный отпор. Враг ежедневно бросает все больше и больше сил, чтобы осуществить свою мечту — захватить Купянск", — заявил начальник ГВА.

Чиновник отметил, что Купянск – очень важная цель для противника, поскольку после оккупации в 2022 году россияне создали там так называемую "администрацию". Канашевич добавил, что вся территория Купянска и громады находится под контролем ВСУ.

По его словам, ситуация в городе остается критической — нет света, воды и газа, невозможно проводить восстановительные работы из-за плотных обстрелов.

"Разрушения просто катастрофические. Более 90% города разрушено или повреждено. Но самое главное — большое количество людей еще остается в городе, на территории громады. Это 1800 жителей на территории громады и 760 жителей непосредственно на правобережье города Купянск", — добавил он.

Стоит отметить, что Купянск – это город в Харьковской области, который был оккупирован россиянами в начале полномасштабного вторжения. Осенью 2022 года украинские воины освободили город, но вблизи Купянска продолжаются бои.

