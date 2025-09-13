Действительно ли россияне зашли в Купянск: местные власти дали ответ

Рубрики
Кравцев Сергей
Российские оккупанты не заходили в Купянск Харьковской области. Их нет даже на окраинах города. Бои идут на территории соседней громады. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал начальник Купянской ГВА Андрей Канашевич.
Купянск. Фото: из открытых источников
Отметим, сегодня мониторинговый канал DeepState сообщил, что россияне якобы вошли в жилые кварталы Купянска. Однако Канашевич опроверг эту информацию.
Чиновник отметил, что Купянск – очень важная цель для противника, поскольку после оккупации в 2022 году россияне создали там так называемую "администрацию". Канашевич добавил, что вся территория Купянска и громады находится под контролем ВСУ.
По его словам, ситуация в городе остается критической — нет света, воды и газа, невозможно проводить восстановительные работы из-за плотных обстрелов.
Стоит отметить, что Купянск – это город в Харьковской области, который был оккупирован россиянами в начале полномасштабного вторжения. Осенью 2022 года украинские воины освободили город, но вблизи Купянска продолжаются бои.
