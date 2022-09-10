Оккупанты подтвердили, что ушли из Изюма и других населенных пунктов

Российские войска покинули город Изюм и некоторые другие населенные пункты в Харьковской области. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает так называемый "первый замминистра информации ДНР" Даниил Безсонов в Telegram, также такую информацию передает российское СМИ "РБК".

Российские войска. Фото: из открытых источников

Безсонов признал, что российские оккупационные войска действительно вышли из Изюма. Также было принято решение отойти из ряда других населенных пунктов Харьковской области.

Такое решение Даниил Безсонов называет ошибочным и винит в его принятии высшее командование. При этом боевик заявляет, что здесь никакого "договорняка", как уже многие подумали или же предательства, а есть обычная война, в которой каждый воюет так, как умеет.

По словам Даниила Безсонова, в сложившейся ситуации правильным будет сделать выводы и работу над ошибками, которые допустили на разных уровнях.

Российский "РБК" сообщает, что выход российских войск из Изюма подтвердили также российские пропагандисты Александр Коц и Евгений Поддубный, которые как военкоры постоянно были вместе с российскими войсками и освещали события. Они подтвердили, что, если бы оккупанты не отступили, то решение остаться в захваченных ранее населенных пунктах стало бы для них катастрофой.

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