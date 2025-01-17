Оккупанты перебросили на Запорожье дополнительные силы: что происходит

На временно оккупированных территориях Запорожской области российские захватчики усиливают ограничения на передвижение местных жителей и увеличивают проверки в рамках "контрдиверсионных" мероприятий. Была зафиксирована переброска в регион также дополнительных сил Росгвардии. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Центра национального сопротивления (ЦНС).

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Отмечается, что россияне ищут среди жителей оккупированных районов Запорожской области граждан, которые помогают украинским защитникам противодействовать захватчикам.

"Враг боится передачи Силам обороны информации о размещении оккупационного личного состава в жилых кварталах захваченных населенных пунктах", — рассказали в Центре.

По данным ЦНС, в подконтрольных районах Запорожской области из-за страха диверсий и других партизанских действий противник увеличил количество проверок, а также было ограничено свободное передвижение местного населения.

"В частности, россияне увеличили количество блокпостов в населенных пунктах вдоль линии боевого соприкосновения. Также в регион прибыли дополнительные силы Росгвардии, для проведения выборочных проверок", — говорится в публикации.

В этом контексте в Центре обратились к жителям оккупированного города Васильевка с просьбой ради безопасности "по возможности покинуть громаду на период возможного обострения боевых действий!"

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