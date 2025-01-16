Удалось ли россиянам достичь стратегической цели на одном из участков фронта: заявление Сырского

Ситуация на поле боя характеризуется тяжелыми боями. В то же время врагу не удается достичь стратегической цели ни на одном из участков фронта. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении в Telegram-канале главнокомандующего Вооруженных сил Украины Александра Сырского.

Александр Сырский. Фото из открытых источников

Во время телефонного разговора с председателем Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных Сил Соединенных Штатов Америки (США) Чальзом Брауном, Сырский выразил соболезнования по поводу масштабных пожаров в Калифорнии.

Также стороны обсудили ситуацию на фронте. По словам главнокомандующего ВСУ, на большинстве направлений идут тяжелые бои, но врагу не удалось достичь стратегической цели ни на одном из участков.

"Поблагодарил генерала Брауна за положительную динамику в предоставлении материально-технической помощи, особенно в части поставки средств ПВО, тяжелой техники, артиллерийских и авиационных боеприпасов", — написал Александр Сырский.

Браун, в свою очередь, сообщил, что Штаты и в дальнейшем будут поддерживать Силы обороны.

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