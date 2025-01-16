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Удалось ли россиянам достичь стратегической цели на одном из участков фронта: заявление Сырского

Главком провел телефонный разговор с председателем Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных Сил Соединенных Штатов Америки (США) Чальзом Брауном

сегодня, 14:32
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Кравцев Сергей

Ситуация на поле боя характеризуется тяжелыми боями. В то же время врагу не удается достичь стратегической цели ни на одном из участков фронта. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении в Telegram-канале главнокомандующего Вооруженных сил Украины Александра Сырского.

Удалось ли россиянам достичь стратегической цели на одном из участков фронта: заявление Сырского

Александр Сырский. Фото из открытых источников

Во время телефонного разговора с председателем Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных Сил Соединенных Штатов Америки (США) Чальзом Брауном, Сырский выразил соболезнования по поводу масштабных пожаров в Калифорнии.

Также стороны обсудили ситуацию на фронте. По словам главнокомандующего ВСУ, на большинстве направлений идут тяжелые бои, но врагу не удалось достичь стратегической цели ни на одном из участков.    

"Поблагодарил генерала Брауна за положительную динамику в предоставлении материально-технической помощи, особенно в части поставки средств ПВО, тяжелой техники, артиллерийских и авиационных боеприпасов", — написал Александр Сырский.

Браун, в свою очередь, сообщил, что Штаты и в дальнейшем будут поддерживать Силы обороны.

Читайте также на портале "Комментарии" — активизация наступательных порывов ВСУ в Курской области РФ должно доказать, что Россия на самом деле находится в значительно более слабом положении, чем год назад, и что Украина не проигрывает. Поэтому решению украинского Генштаба ВСУ можно только аплодировать. Как передает портал "Комментарии", такое мнение высказал генерал-лейтенант США в отставке и бывший командующий армии США в Европе Бен Ходжес, пишет Голос Америки.




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