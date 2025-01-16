Удалось ли россиянам достичь стратегической цели на одном из участков фронта: заявление Сырского

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Кравцев Сергей
Ситуация на поле боя характеризуется тяжелыми боями. В то же время врагу не удается достичь стратегической цели ни на одном из участков фронта. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении в Telegram-канале главнокомандующего Вооруженных сил Украины Александра Сырского.
Александр Сырский. Фото из открытых источников
Во время телефонного разговора с председателем Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных Сил Соединенных Штатов Америки (США) Чальзом Брауном, Сырский выразил соболезнования по поводу масштабных пожаров в Калифорнии.
Также стороны обсудили ситуацию на фронте. По словам главнокомандующего ВСУ, на большинстве направлений идут тяжелые бои, но врагу не удалось достичь стратегической цели ни на одном из участков.
Браун, в свою очередь, сообщил, что Штаты и в дальнейшем будут поддерживать Силы обороны.
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