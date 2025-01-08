Генерал США в восторге: какое решение Сырского заставило его аплодировать стоя

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Кравцев Сергей
Активизация наступательных порывов ВСУ в Курской области РФ должно доказать, что Россия на самом деле находится в значительно более слабом положении, чем год назад, и что Украина не проигрывает. Поэтому решению украинского Генштаба ВСУ можно только аплодировать. Как передает портал "Комментарии", такое мнение высказал генерал-лейтенант США в отставке и бывший командующий армии США в Европе Бен Ходжес, пишет Голос Америки.
Бои в Курской области. Фото из открытых источников
Генерал считает, что благодаря этому наступлению Украина получила важный рычаг влияния "на самом фундаментальном уровне".
Ходжес впечатлен тем, что ВСУ удерживают Курский плацдарм с августа 2024 года, и даже смогли нарастить новые военные силы для нового наступления.
По его мнению, наступление ВСУ срывает планы России сохранить временно оккупированные украинские территории во время возможных переговоров в будущем.
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