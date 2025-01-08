Генерал США в восторге: какое решение Сырского заставило его аплодировать стоя

Активизация наступательных порывов ВСУ в Курской области РФ должно доказать, что Россия на самом деле находится в значительно более слабом положении, чем год назад, и что Украина не проигрывает. Поэтому решению украинского Генштаба ВСУ можно только аплодировать. Как передает портал "Комментарии", такое мнение высказал генерал-лейтенант США в отставке и бывший командующий армии США в Европе Бен Ходжес, пишет Голос Америки.

Бои в Курской области. Фото из открытых источников

Генерал считает, что благодаря этому наступлению Украина получила важный рычаг влияния "на самом фундаментальном уровне".

Ходжес впечатлен тем, что ВСУ удерживают Курский плацдарм с августа 2024 года, и даже смогли нарастить новые военные силы для нового наступления.

"Это говорит мне о том, что украинские силы стали еще более опытными и способными использовать средства электронной борьбы, а также то, что мы называем оперативной безопасностью", – высказался Бен Ходжес.

По его мнению, наступление ВСУ срывает планы России сохранить временно оккупированные украинские территории во время возможных переговоров в будущем.

"Я не думаю, что Россия согласилась бы на то, чтобы Украина сохранила часть Курской области. Поэтому для меня это подчеркивает настоящую блеск украинского генерального штаба, который начал это контрнаступление еще в августе", – высказался бывший командующий армии США в Европе.

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