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Как россияне пошли на штурм в Курской области: в ВСУ показали увлекательное видео

На странице ССО в Фейсбуке показали, чем закончилась для россиян попытка штурма позиции ВСУ в Курской области

сегодня, 08:52
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Кравцев Сергей

Силы обороны Украины во время попыток противника в Курской области в ходе штурмов с танками и бронемашинами захватить позицию ВСУ нанесли врагу потери как в технике, так и в личном составе. Украинские защитники показали кадры отражения дежурной армии РФ. Как сообщает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении в Telegram-канале Сил специальных операций (ССО) ВСУ.

Как россияне пошли на штурм в Курской области: в ВСУ показали увлекательное видео

Бои в Курской области. Фото: из открытых источников

Отмечается, что украинские спецназовцы вместе с подразделениями Сил обороны Украины отразили попытки войск РФ "штурмовать один из населенных пунктов в Курской области".

Так, экипажи БпАК (беспилотные авиационные комплексы) ССО поразили 2 российских танка и 3 бронированных машины.

Кроме того, операторы ССО уничтожили четырех военнослужащих армии противника, пытавшихся штурмовать позиции украинских защитников.

"Работаем дальше", — добавили в ССО.

В сети было обнародовано видео поражение вражеской техники во время российских штурмов, закончившихся для противника фиаско.

Читайте на портале "Комментарии" — в сети все больше информации об активизации наступательных действий ВСУ на Курском направлении. Почему сейчас наши воины начали наступление под Курском? Какова его цель? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – в новом наступлении ВСУ на Курском направлении украинские средства радиоэлектронной борьбы показали себя чрезвычайно эффективными. Как сообщает портал "Комментарии", об этом пишет Business Insider со ссылкой на публикации российских "военкоров" и военных блоггеров.

Телеграмм-канал "Операция Z", собравший сообщения российских военных корреспондентов, писал, что для прорыва ВСУ "накрыли местность мощными средствами радиоэлектронной борьбы, что усложнило работу наших БПЛА".





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