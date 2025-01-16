Риск отступления ВСУ высокий: на каком участке фронта может посыпаться оборона

Оккупанты пытаются дожать фронт и захватить Покровск. Однако несмотря на угрозу оккупации, в городе остаются гражданские. Военный Кирилл Сазонов отметил, что эвакуация уже давно организована и работает, но многие жители не уезжают.

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Он подчеркнул, что риск отступления ВСУ из Покровска есть, поэтому гражданским лучше эвакуироваться из города.

По его словам, в городе еще много жителей, хотя эвакуацию объявили давно. В эфире Ранок.LIVE он отметил, что людей не сможет спасти укрытие – только случай. Ведь КАБы уничтожают все.

“Поэтому лучше уезжать, а не прятаться и ждать боев уже в городе. Это будет очень тяжело. Есть риск, что мы отступим. Гражданским лучше уехать, лучше не оставаться. Что касается принудительной эвакуации, то этот вопрос очень трудный для государства. С одной стороны, человек должен решать сам, с другой стороны, чего ждет в случае штурма и в случае оккупации города. Да, и я поддерживаю однозначно принудительную эвакуацию несовершеннолетних. Если человек не пытается спасти своих детей, здесь государство должно поступать жестко”, — подчеркнул Сазонов.

К тому же, по его словам, гражданские будут придавать опасности военным и волонтерам. Ведь военные имеют свои задачи, а не "искать в подвалах местных". Также будут подвергаться дополнительной опасности волонтеры и полицейские, которые будут вывозить гражданских.

Что касается ситуации на Покровском направлении, то, по информации военного с позывным "Алекс", оккупанты продолжают активно штурмовать позиции СОУ.

“За последние двое суток наблюдается активность врага в направлении Нововасиловки. Цель врага полностью захватить населенный пункт. Задействуется только пехота. Штурмы происходят в основном в сумерках или ночью. Подвоз пехоты производится легковыми автомобилями и мотоциклами. Боевая бронированная техника задействована за последние трое суток не было”, — рассказал военный.

Он также добавил, что с техникой у врага очевидны проблемы.

Напомним, что оккупанты, как писал портал "Комментарии", достигли некоторых успехов на фронте.



