Риск отступления ВСУ высокий: на каком участке фронта может посыпаться оборона

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Кречмаровская Наталия
Оккупанты пытаются дожать фронт и захватить Покровск. Однако несмотря на угрозу оккупации, в городе остаются гражданские. Военный Кирилл Сазонов отметил, что эвакуация уже давно организована и работает, но многие жители не уезжают.
Иллюстративное фото
Он подчеркнул, что риск отступления ВСУ из Покровска есть, поэтому гражданским лучше эвакуироваться из города.
По его словам, в городе еще много жителей, хотя эвакуацию объявили давно. В эфире Ранок.LIVE он отметил, что людей не сможет спасти укрытие – только случай. Ведь КАБы уничтожают все.
К тому же, по его словам, гражданские будут придавать опасности военным и волонтерам. Ведь военные имеют свои задачи, а не "искать в подвалах местных". Также будут подвергаться дополнительной опасности волонтеры и полицейские, которые будут вывозить гражданских.
Что касается ситуации на Покровском направлении, то, по информации военного с позывным "Алекс", оккупанты продолжают активно штурмовать позиции СОУ.
Он также добавил, что с техникой у врага очевидны проблемы.
Напомним, что оккупанты, как писал портал "Комментарии", достигли некоторых успехов на фронте.
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