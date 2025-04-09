Оккупанты панически боятся ударов ВСУ: кого привлекли для охраны Крыма

Для того, чтобы защититься от потенциальных ударов ВСУ россияне обустроили во временно оккупированном Крыму эшелонированную ПВО, привлекают Росгвардию, авиацию и рисуют субмарины на причалах. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире телемарафона рассказал спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук.

Крым. Фото из открытых источников

"На самом деле, это комплекс мероприятий – от рисования субмарин на причалах, в пункте базирования Новороссийск — и такие эпизоды были, раскраска корпусов кораблей как во время Второй мировой войны и заканчивая различными средствами ведения разведки для разоблачения надводной, подводной, воздушной обстановки", — рассказал спикер.

По его словам, это включает работу авиации, которая сейчас у россиян – самый действенный способ ведения разведки и патрулирования в акватории Черного моря. Также враги выходят на внешний рейд малыми катерами различных проектов, например, типа "Раптор", и проводят определенные меры по противодиверсионной обороне.

Как добавил Плетенчук, действуют вражеские наблюдательные посты, средства ПВО.

Спикер также рассказал, что максимально насыщена система обороны врага в районе Керченского моста – начиная от надводных мероприятий, непосредственно в Керченском проливе.

"Это и береговая оборона и понтоны бесконечные, то есть боновые заграждения... Фактически они сделали такие ворота, которые они открывают для того, чтобы пропускать суда", – отметил Дмитрий Плетенчук.

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