Оккупанты панически боятся ударов ВСУ: кого привлекли для охраны Крыма

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Кравцев Сергей
Для того, чтобы защититься от потенциальных ударов ВСУ россияне обустроили во временно оккупированном Крыму эшелонированную ПВО, привлекают Росгвардию, авиацию и рисуют субмарины на причалах. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире телемарафона рассказал спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук.
Крым. Фото из открытых источников
По его словам, это включает работу авиации, которая сейчас у россиян – самый действенный способ ведения разведки и патрулирования в акватории Черного моря. Также враги выходят на внешний рейд малыми катерами различных проектов, например, типа "Раптор", и проводят определенные меры по противодиверсионной обороне.
Как добавил Плетенчук, действуют вражеские наблюдательные посты, средства ПВО.
Спикер также рассказал, что максимально насыщена система обороны врага в районе Керченского моста – начиная от надводных мероприятий, непосредственно в Керченском проливе.
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