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Оккупанты "отжимают" у украинцев жилье: как это происходит

Захватчики отбирают жилье у украинцев

сегодня, 18:08
Автор:
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Марьян Ощановский
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Российские захватчики "отжимают" жилье у жителей оккупированных территорий Украины. Об этом сообщил мэр временно оккупированного Мелитополя Запорожской области Иван Федоров, сообщает портал "Комментарии".

Оккупанты "отжимают" у украинцев жилье: как это происходит

Россияне терроризируют жителей оккупированных территорий. Фото из открытых источников

По словам Федорова, от произвола захватчиков не спасает даже наличие у владельца жилья паспорта РФ.


Мелитопольский председатель описал схему, по которой оккупанты отбирают у украинцев их частную собственность.

"На все квартиры лепят бумажку, что жилье признано "бесхозяйственным" и требуют владельцев в течение трех дней явиться в оккупационные органы власти с правоустанавливающими документами. Если владельцы не приходят – квартиру отдают оккупантам, "гастролерам" или местным предателям", – рассказал Иван Федоров.

Если же владельцы дома приходят, сообщил мэр Мелитополя, то их данные заносят в реестр и уверяют, что на их квартиру никто не претендует, однако через некоторое время история повторяется.

"Жаловаться не рекомендуется. Но если даже обращение и есть, то они безрезультатны, потому что жители оккупированных территорий россиян точно не волнуют", — добавил Иван Федоров.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что так называемая оккупационная администрация Херсонской области заставляет местных сотрудников бюджетной сферы отправляться в Москву для участия в пропагандистской выставке "Россия". На выставке россияне "пытаются убедить самих себя в успехах своей страны-террориста", демонстрируя ворованные технологии, вымышленные достижения и оккупированные регионы. Сама выставка функционирует с ноября и является частью предвыборной программы международного преступника Владимира Путина.



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Источник: https://t.me/ivan_fedorov_melitopol/3945
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