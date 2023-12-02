Оккупанты "отжимают" у украинцев жилье: как это происходит

Российские захватчики "отжимают" жилье у жителей оккупированных территорий Украины. Об этом сообщил мэр временно оккупированного Мелитополя Запорожской области Иван Федоров, сообщает портал "Комментарии".

Россияне терроризируют жителей оккупированных территорий. Фото из открытых источников

По словам Федорова, от произвола захватчиков не спасает даже наличие у владельца жилья паспорта РФ.

Мелитопольский председатель описал схему, по которой оккупанты отбирают у украинцев их частную собственность.

"На все квартиры лепят бумажку, что жилье признано "бесхозяйственным" и требуют владельцев в течение трех дней явиться в оккупационные органы власти с правоустанавливающими документами. Если владельцы не приходят – квартиру отдают оккупантам, "гастролерам" или местным предателям", – рассказал Иван Федоров.

Если же владельцы дома приходят, сообщил мэр Мелитополя, то их данные заносят в реестр и уверяют, что на их квартиру никто не претендует, однако через некоторое время история повторяется.

"Жаловаться не рекомендуется. Но если даже обращение и есть, то они безрезультатны, потому что жители оккупированных территорий россиян точно не волнуют", — добавил Иван Федоров.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что так называемая оккупационная администрация Херсонской области заставляет местных сотрудников бюджетной сферы отправляться в Москву для участия в пропагандистской выставке "Россия". На выставке россияне "пытаются убедить самих себя в успехах своей страны-террориста", демонстрируя ворованные технологии, вымышленные достижения и оккупированные регионы. Сама выставка функционирует с ноября и является частью предвыборной программы международного преступника Владимира Путина.



