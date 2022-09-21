Оккупанты отрабатывают новую тактику обстрелов ЗАЭС: угроза утечки радиации еще више

Россия усиливает ядерный шантаж вокруг Запорожской АЭС, несмотря на предупреждения, высказываемые мировыми лидерами и МАГАТЭ, принявшей резолюцию в которой требует от России прекратить оккупацию Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), так же как прекратить действия против "любого другого ядерного оружия". в Украине или на них". Однако оккупанты не только игнорируют предписания, но и прибегают к новым провокациям, чтобы обвинить в обстрелах ВСУ. О чем идет речь и в чем угроза издание "Комментарии" разобралось вместе с экспертами.

Запорожская АЭС. Фото: из открытых источников

Нужны решительные действия для прекращения агрессивных действий России против гражданских ядерных объектов Украины

Украинский политический эксперт Алексей Голобуцкий рассказывает, что новая хитрость россиян на ЗАЭС состоит в том, что сначала они производят несколько выстрелов по правому берегу Днепра напротив станции, а затем сразу обстреливают саму станцию. По их замыслу должно сложиться впечатление, что украинские Силы Обороны наносят "ответный удар". При этом время обстрела Никополя и самой станции практически совпадает. Разница между выстрелами не превышает 2 минуты.

"Считаю, что МАГАТЭ нужно высказать однозначную позицию по ситуации, которая сложилась на украинских атомных станциях. Время осторожных политических заявлений истекло. Нужны решительные действия для прекращения агрессивных действий России против гражданских ядерных объектов Украины. В целях безопасности всей Европы территорию ЗАЭС нужно немедленно деоккупировать и демилитаризовать. Вокруг всех ядерных объектов Украины необходимо установить зоны ядерной и физической безопасности", – отметил политолог.

Путин может согласиться на деоккупацию ЗАЭС только в двух случаях

Кандидат политических наук, политексперт Дмитрий Гаврилюк считает, что пока продолжается война в Украине, ни одна АЭСЮ, расположенная на нашей территории, не может быть в безопасности, ведь потенциально это потенциальная цель для российской артиллерии или стратегической авиации.

Что касается резолюции МАГАТЭ, то, по мнению эксперта, для Кремля это просто бумажка, которая ничего не стоит.

"Я считаю, что странам, признанным россией "недружественными", следует начать готовить защиту своей инфраструктуры, АЭС, центров принятия военно-политических решений. Лишним это не будет. Пример ЗАЭС в условиях российского военного вторжения в 2022 году – этому яркий пример", – отмечает Дмитрий Гаврилюк.

Он добавил, единственное, что может остановить Россию в дальнейших шагах по ядерному шантажу Украины и мира – это угроза уничтожения российской армии на временно оккупированных территориях Украины, включая Крым. Второй момент – на фоне широкого и системного гражданского сопротивления в Херсонской и Запорожской областях Путин с целью сохранения лица на международной арене, требуя снять часть санкций против России, может пойти на так называемый "жест доброй воли" – и вывести своих военных из ЗАЭС.

Читайте на портале "Комментарии" — Россия снова ночью атаковала ЗАЭС: поврежден один энергоблок.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!