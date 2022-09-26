Оккупанты обстреляли аэропорт в Кривом Роге

26 сентября российская армия ударила по аэропорту Кривого Рога. К счастью, никто из людей не пострадал, но инфраструктура аэропорта была разрушена. Об этом сообщают "Комментарии", ссылаясь на информацию главы Днепропетровской ОВА Валентина Ризниченко .

"Вражеская атака на Кривой Рог. Россияне попали ракетой Х-59 по аэропорту", — сообщил руководитель области.

По информации Валентина Резниченко, инфраструктура аэропорта была разрушена, ее дальнейшее использование будет невозможным.

К счастью, никто из людей не погиб.

"Люди во время удара не пострадали", – сообщил Резниченко.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Кремле рассказали, собираются ли вводить военное положение . В Кремле пока не рассматривают решение о введении военного положения на территории России. Такое заявление сделал спикер Путина, Песков. При этом, рупор Кремля добавил, что решений по закрытию границ для мужчин из-за мобилизации также пока нет. Здесь привлекает внимание одна деталь – Дмитрий Песков примерно в таком же тоне говорил за несколько дней до объявления Владимиром Путиным частичной мобилизации, что на подобные шаги Москва не пойдет и вообще "спецоперация" РФ в Украине идет по плану.

Также "Комментарии" писали о том, что Путин дал Сноудену гражданство России . Глава Кремля дал гражданство России бывшему работнику Агентства национальной безопасности Эдварду Сноудену. Известно, что в 2013 году Эдвард Сноуден обнародовал секретные данные о программах АНБ, следивших за американцами. А потом он бежал в Россию. В США он может попасть за решетку на 30 лет за то, что передал журналистам секретную информацию. В 2014 году в России он получил вид на жительство. В 2020 году для получения русского гражданства подал документы.