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Оккупанты обнаглели. Скоро будут свой десант высаживать на позиции Сил обороны

Оккупанты в районе Часова Яра чувствуют себя максимально комфортно, об этом в Фейсбуке отметил военный обозреватель Александр Коваленко. Речь идет о вражеской авиации, которую уже давно не сбивали

сегодня, 18:39
Автор:
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Ткачик Олеся
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В районе Часова Яра, как отмечает Александр Коваленко, обнаглели не только фронтовые бомбардировщики с КАБ, но и банально, штурмовая авиация.

Оккупанты обнаглели. Скоро будут свой десант высаживать на позиции Сил обороны

Российский десант

Более того, по его словам, вражеские Су-25 регулярно подлетают максимально близко к линии боевого столкновения.

"С учетом функционала Су-25, такие вылеты для них, по идее, должны быть экстремально-суицидальными. Но — нет. Об уничтожении Су-25 оккупационных войск мы уже давно не слышали, не так ли?"
— отметил Коваленко.

По его словам, эта проблема опять поднимает вопрос о наличии систем противовоздушной обороны, причем не только на уровне эшелона большого радиуса действия. Как отметил эксперт, есть вопрос о насыщении подразделений ПЗРК, а также остро стоит необходимость в мобильных ЗРК малого радиуса действия, которые на дистанциях 8-10 км представляют смертельную угрозу для Су-25.

При этом, как подчеркнул Коваленко, западные союзники передавали Украине в адекватном количестве как ПЗРК, так и предоставляли интересные экземпляры мобильных ЗРУ малого радиуса действия.

"Но передать один-два раза и забыть — это не означает, что проблема решена. В противном случае, не удивлюсь в скором времени десантам по линии боевого столкновения с залетающих на наши позиции вертолетов Ми-8",
— заявил Коваленко.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, что Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что идут тяжелые бои за Часов Яр. Но город по-прежнему остается под контролем Сил обороны.

О том, что самая сложная ситуация сейчас в районе Часова Яра говорили и военные. По их словам, российский диктатор Владимир Путин приказал любыми средствами захватить город. Именно поэтому оккупанты проводят там штурм за штурмом.




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Источник: https://www.facebook.com/AlexanderKovalenkoUkraine/posts/pfbid0Tp42u8LA949VmtvzxKu5g83RhUyapxCun4buR6GVeWzJv5iaFHyiVgeLejcBug9nl
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