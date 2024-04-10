Оккупанты обнаглели. Скоро будут свой десант высаживать на позиции Сил обороны

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Ткачик Олеся
В районе Часова Яра, как отмечает Александр Коваленко, обнаглели не только фронтовые бомбардировщики с КАБ, но и банально, штурмовая авиация.
Российский десант
Более того, по его словам, вражеские Су-25 регулярно подлетают максимально близко к линии боевого столкновения.
По его словам, эта проблема опять поднимает вопрос о наличии систем противовоздушной обороны, причем не только на уровне эшелона большого радиуса действия. Как отметил эксперт, есть вопрос о насыщении подразделений ПЗРК, а также остро стоит необходимость в мобильных ЗРК малого радиуса действия, которые на дистанциях 8-10 км представляют смертельную угрозу для Су-25.
При этом, как подчеркнул Коваленко, западные союзники передавали Украине в адекватном количестве как ПЗРК, так и предоставляли интересные экземпляры мобильных ЗРУ малого радиуса действия.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, что Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что идут тяжелые бои за Часов Яр. Но город по-прежнему остается под контролем Сил обороны.
О том, что самая сложная ситуация сейчас в районе Часова Яра говорили и военные. По их словам, российский диктатор Владимир Путин приказал любыми средствами захватить город. Именно поэтому оккупанты проводят там штурм за штурмом.
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