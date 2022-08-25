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Оккупанты несколько часов обстреливали город в Запорожской области: известны подробности (ФОТО)

Россия обстреляла городок Орехов, погиб 17-летний юноша

25 августа 2022, 17:55
Автор:

Лиля Воробьева
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Российские захватчики продолжают обстреливать мирные украинские города. 25 августа  под огонь русской армии попал городок Орехов в Запорожской области. Враг из артиллерии несколько часов обстреливал город и деревни возле него есть жертвы. Об этом сообщил мэр Орехова Александр Старух в Telegram.

Оккупанты несколько часов обстреливали город в Запорожской области: известны подробности (ФОТО)

Обстрел Орехова (Иллюстративное фото из открытых источников)

"Одна женщина из поселка Преображенка, 66 лет, получила тяжелые ранения во время вражеской атаки. Погиб 17-летний юноша. Он был тяжело ранен, умер по дороге в госпиталь", — написал мэр.

Кроме того, в городе были разрушены десятки частных домов.

Оккупанты несколько часов обстреливали город в Запорожской области: известны подробности (ФОТО) - фото 2
Оккупанты несколько часов обстреливали город в Запорожской области: известны подробности (ФОТО) - фото 3
Оккупанты несколько часов обстреливали город в Запорожской области: известны подробности (ФОТО) - фото 4

  Напомним, что "Комментарии" информировали о переговорах и перемирии с РФ . Переговорный процесс, на котором так настаивают в Кремле, не нужен ни Украине, ни Европе, потому что он позволит России взять такую необходимую паузу, которую страна-агрессор обязательно использует для более мощного удара по Украине в будущем. Об этом в интервью немецкому изданию "Bild" заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. Советник главы ОП объяснил, что переговорный процесс сегодня зафиксирует временное перемирие в войне, которая не будет завершена. Соответственно, Российская Федерация признает это победой и будет дальше претендовать на продвижение своей экспансионистской политики. Поэтому перемирие будет означать лишь следующий этап войны через некоторое время. По словам советника главы ОП, Германии и другим странам ЕС, переговорный процесс сегодня невыгоден, поскольку это спровоцирует Россию на более дерзкое поведение в экономическом, политическом, дипломатическом плане. Подоляк считает, что вступать в разговоры о переговорах с государством-агрессором можно будет только тогда, когда произойдет авария последней надежды РФ дожать Украину военным путем.

 



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Источник: https://t.me/starukhofficial/3607?single
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