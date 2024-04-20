Оккупанты напуганы сопротивлением украинцев в оккупации: где россиянам устраивают "теплый прием"

Российские захватчики боятся сопротивления украинцев на оккупированных территориях. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире телеканала "Эспрессо" заявил заместитель председателя Бердянского районного совета Виктор Дудукалов.

Бердянск. Фото: из открытых источников

Чиновник отметил, украинское сопротивление существует и контролируется, несмотря на длительную оккупацию.

"Практически весь наш "Бердянский мир" приятно шокирован, что это продолжается, и доходит до того уровня, что российские каналы и боты создаются именно потому, что оккупанты боятся. Все коллаборационисты участвовали в так называемых выборах под охраной, со сменой места жительства и другими мерами безопасности. Фактически сопротивление может эти "выборы" срывать", — пояснил Дудукалов.

Он добавил, что переизбрание российского диктатора в оккупированном Бердянске было фактически сорвано. Это стало возможным благодаря нескольким диверсиям.

"Оккупанты даже не смогли пригласить людей на участки в классическом виде. Все голосования происходили под подъездом. Был открыт один участок на 15 минут, чтобы сделали фото и видео. Затем все быстренько разошлись по домам, потому что понимали, что где-то будет очередная "бавовна"", — вспоминает заместитель председателя райсовета.

Несмотря на то, что многие люди поддались пропаганде и согласились на сотрудничество с РФ, сопротивление продолжается. Дудукалов отметил, что это помогает ВСУ.

"После прилетов Storm Shadow или других ракет, оккупанты боятся, что будут отправляться стопроцентные отчеты "куда надо", и контент будет в медиа. Они понимают, что вокруг них украинцы", – отметил Виктор Дудукалов.

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