Оккупанты напуганы сопротивлением украинцев в оккупации: где россиянам устраивают "теплый прием"

Российские захватчики боятся сопротивления украинцев на оккупированных территориях. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире телеканала "Эспрессо" заявил заместитель председателя Бердянского районного совета Виктор Дудукалов.
Бердянск. Фото: из открытых источников
Чиновник отметил, украинское сопротивление существует и контролируется, несмотря на длительную оккупацию.
"Практически весь наш "Бердянский мир" приятно шокирован, что это продолжается, и доходит до того уровня, что российские каналы и боты создаются именно потому, что оккупанты боятся. Все коллаборационисты участвовали в так называемых выборах под охраной, со сменой места жительства и другими мерами безопасности. Фактически сопротивление может эти "выборы" срывать", — пояснил Дудукалов.
Он добавил, что переизбрание российского диктатора в оккупированном Бердянске было фактически сорвано. Это стало возможным благодаря нескольким диверсиям.
"Оккупанты даже не смогли пригласить людей на участки в классическом виде. Все голосования происходили под подъездом. Был открыт один участок на 15 минут, чтобы сделали фото и видео. Затем все быстренько разошлись по домам, потому что понимали, что где-то будет очередная "бавовна"", — вспоминает заместитель председателя райсовета.
Несмотря на то, что многие люди поддались пропаганде и согласились на сотрудничество с РФ, сопротивление продолжается. Дудукалов отметил, что это помогает ВСУ.
"После прилетов Storm Shadow или других ракет, оккупанты боятся, что будут отправляться стопроцентные отчеты "куда надо", и контент будет в медиа. Они понимают, что вокруг них украинцы", – отметил Виктор Дудукалов.
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Гарик
сегодня, 12:15
Уродские путиносранцы,раша параша быдловата тупорылая,верящая своим телеаналам..Как там Высоцкий пел?-"Но если туп как дерево,родишься баобабом,и будешь баобабом тыщу лет,пока помрешь..