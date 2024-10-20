logo

BTC/USD

68441.52

ETH/USD

2650.10

LTC/USD

74.66

USD/UAH

41.50

EUR/UAH

45.50

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Оккупанты нанесли удары по критической инфраструктуре: без света более ста населенных пунктов
commentss НОВОСТИ Все новости

Оккупанты нанесли удары по критической инфраструктуре: без света более ста населенных пунктов

Сегодня утром вражеские удары пришлись по Сумщине

сегодня, 09:51
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Сегодня утром российская армия ударила по одному из энергетических объектов Сумской области. В результате чего временно обесточены более 37 тысяч потребителей в Роменщине (104 населенных пункта). Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию АО "Сумыоблэнерго".

Оккупанты нанесли удары по критической инфраструктуре: без света более ста населенных пунктов

Иллюстративное фото

Кроме того, еще более 14 тысяч потребителей электроэнергии обесточены в результате военной агрессии россии на приграничных территориях в Сумской области (это 130 населенных пунктов).

Все усилия энергетиков направлены на восстановление распределения электроэнергии в каждый дом.

По данным Сумской ОВА, сегодня ночью, 20 октября, в небе над Сумщиной зенитчики уничтожили 11 враждебных БпЛА типа "Шахед".

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Взрывы в Киеве и Харькове этой ночью: где произошли попадания

Очередная воздушная атака на Киев произошла этой ночью – российская армия снова применила БПЛА. Они были запущены по южному и северо-восточному направлениям. На Киев баражирующие боеприпасы заходили несколькими волнами. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию начальника КГВА Сергея Попко.

Воздушная тревога в столице ночью объявлялась дважды и суммарно продолжалась около трех часов. Приблизительно десяток российских ударных дронов, угрожавших Киеву, были обезврежены на подступах и на территории столицы. Точное количество и тип дронов обнародуют Воздушные Силы, отметил Попко. По его данным, предварительно, в столице обошлось без разрушений, информация о пострадавших не поступала. "Прошу всех киевлян всегда ответственно относиться к оглашению опасностей, не пренебрегать правилами и всегда пользоваться укрытиями", – отметил начальник КГВА.

Также взрывы раздавались и в Харькове сегодня ночью. Около полуночи в городе был прилет КАБа, сообщил городской голова Игорь Терехов.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости