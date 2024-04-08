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Оккупанты намерены переламывать войну в свою пользу. Предупреждение от ветерана

Россияне активно готовятся к тому, чтобы переломить ситуацию на фронте в свою пользу, об этом в эфире FM Галичина сказал ветеран АТО Евгений Дикий. По его словам, именно поэтому оккупанты проводят новую мобилизацию

сегодня, 21:18
Автор:
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Ткачик Олеся
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Как отметил Евгений Дикий, враг объявил проведение мобилизации и планирует набрать 300 тыс. военных. По его словам, наивно надеяться, что этих людей оккупанты мобилизуют для того, чтобы только удерживать линию фронта.

Оккупанты намерены переламывать войну в свою пользу. Предупреждение от ветерана

Евген Дикий

Дело в том, говорит Дикий, что с этой задачей оккупанты, к сожалению, и так неплохо справляются. Более того, у них даже есть небольшие, но все же удачи.

Как говорит Дикий, оккупанты с тем контингентом, который они держат в Украине, все же "ползут" кое-где вперед. Да, это небольшие участки, по 100 метров, но их враг проходит каждый день в течение всего этого времени.

Именно поэтому, отмечает ветеран войны, оккупанты объявили новую мобилизацию, чтобы перейти к более агрессивным действиям.

"Они собираются как раз переламывать ход войны в свою пользу. Они собираются наступать дальше
, — подчеркнул эксперт и добавил, что именно поэтому оккупантам нужны новые люди.

Учитывая, что весь процесс мобилизации занимает примерно 4-5 месяцев, то по прогнозам Дикого, новое большое наступление захватчиков следует ожидать где-то в августе.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что у руководителя Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова несколько другие данные о наступлении, которое готовят оккупанты. В частности, он считает , что россияне пойдут в наступление в конце мая. По его мнению, активизируется агрессор именно на Донбассе в районе Часового Яра. При этом Буданов не исключает, что украинские военные будут терять некоторые территории. Глава ГУР считает, что захватчики будут пытаться продвигаться в сторону Покровска. Вместе с тем, Буданов считает, что Силы обороны смогут пойти в наступление до конца года.




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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=pvW3kbuJCXg
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