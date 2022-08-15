Оккупанты накопили в Беларуси, на аэродроме много ЗРК с ракетами, - СМИ

В Белоруссии, на территории находящегося в Гомельской области военного аэродрома "Зябривка", заметили большое количество зенитно-ракетных комплексов с около 15-60 ракетами. Об этом сообщает мониторинговая группа "Белорусский Гаюн".

ЗРК С-400 "Триумф" (Иллюстративное фото из открытых источников)

По их мнению, все это может свидетельствовать о готовящемся массированном ударе. Команда также обнародовала снимки из космоса.

"Благодаря снимкам из космоса наша команда смогла составить полный обзор всей техники и объектов, которые находятся в Зябровке в настоящее время", — говорится в сообщении группы.

Мониторинговая группа сообщает, что в настоящее время в "Зябровке" есть от 10 до 14 единиц ЗРК С-400 "Триумф" , 3 РЛС "КАСТА-2Е2" и "48Я6 Подлет", 2 ЗРПК "Панцирь". Кроме того, на снимках специалисты рассмотрели состав боеприпасов с минимумом 15-60 ракетами для ЗРК С-300/400.

В материале группы говорится, что в последнее время российские самолеты Ил-76 ВКС поставляют ракеты для С-400 в аэропорт "Гомель", а затем их транспортируют на аэродром "Зябровка".

Аналитики мониторинговой группы "Белорусские Гаюн", проанализировав полученные данные и снимки из космоса, делают неутешительные выводы и сообщают, что оккупанты готовятся с "Зябровки" обстреливать Украину уже в ближайшие недели.

"Это значит, что сейчас ракет для С-400 в Зябровке увеличилось, и вероятность ракетных обстрелов территории Украины не просто сохраняется, а похоже, что идет подготовка к массированному ракетному удару по территории Украины в ближайшие недели. Об этом говорит и то, что с момента последнего массированного обстрела – 28 июля – с территории Беларуси по Украине не выпустили ни одной ракеты", — говорится в материале мониторинговой группы.

Кроме того, сообщается, что там находится много разной военной техники, инженерная техника, окопы, палатки. А еще в окрестностях аэродрома есть танки Т-72 и ОТРК "Искандер", которые не видны на снимке".





Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Сети появилось первое видео "вспышек" с аэродрома "Зябривка" в Беларуси.

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